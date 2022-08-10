Акции дня: трейдеры сделали ставку на бумаги Polymetal

Заметный рост показали акции производителя золота и серебра компании «Полиметалл» на Мосбирже в среду, 10 августа. За день бумаги подорожали на +20,99% до 324 рублей за акцию.

Динамики акциям добавляла неопределенность по поводу продажи бизнеса «Полиметалла» в России, считают эксперты. «На повестке остается вопрос продажи российских активов. В случае выделения, российские акционеры будут владеть акциями британской компании с казахстанскими активами. В текущих реалиях звучит рискованно, но полагаем, что в скором времени появится информация о судьбе активов в России, позволяющая сделать дальнейшие выводы», — сказал инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

Однако некоторые аналитики сочли рост спекулятивным. «На российском рынке последние пару дней в целом заметно ралли в наиболее рискованных активах. "Полиметалл" как одна из таких бумаг, сильно пострадавших от санкций и упавшая на 75% с начала года, вероятно, стала спекулятивной ставкой на восстановление российского рынка», — отметил аналитик «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,69% до 2151,5 пунктов. Индекс РТС опустился на +0,19% до 1118,4 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:19 мск составила 96,64 долларов за баррель (+0,34%). Российская валюта слабела – 61,3 руб. за доллар.