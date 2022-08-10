Американская инфляция вдохновила быков

Аналитики, прогнозирующие темпы инфляции в США, опять крупно просчитались, но на этот раз, впервые с начала 2021 года, их прогноз оказался завышен. Консенсус состоял в том, что в июле темпы роста индекса потребительских цен в июле упадут с июньских 9,1% до 8,7%. Однако в среду Минтруда США объявило, что инфляция в годовом выражении достигла 8,5% — оказалось, что в среднем за месяц цены практически не изменились.

Неожиданности в этой области, вне зависимости от того, приятны они для кого-то или нет, хорошими новостями, если копнуть глубже, не являются. Ведь это означает, что даже эксперты, включая и чиновников ФРС, очень плохо себе представляют, что и как сейчас движет потребительскими ценами в США. Между тем это шестая их осечка в этом году, а отклонение в 0,2-0,3 п.п. стало уже обыденным.

Тем не менее фондовый рынок, ожидавший худшего, приветствовал эту новость ростом. Начинавшие день довольно слабо европейские фондовые индексы ближе к вечеру устроили ралли и в итоге закрыли торги в плюсе. Германский DAX прибавил 1,23%, французский CAC 40 — 0,52%, итальянский FTSE MIB — 0,95%, а общеевропейский Stoxx 600 — 0,89%.

На американских биржах шел еще более уверенный подъем и в первую очередь росли акции технологических компаний, которые особенно чувствительны к динамике ставок. Дело в том, что рынок расценил свежую статистику, как явный успех в борьбе ФРС с инфляцией, а потому выросли ожидания того, что ужесточение денежно-кредитной политики замедлится. Если еще во вторник срочный рынок, согласно FedWatch Tool, присваивал подъему ставки на 75 б.п. в сентябре вероятность около 70%,то в среду — уже менее 40%.

К вечеру Nasdaq Composite прибавлял около 2,6%, S&P 500 — 1,9%, а Dow Jones Industrial Average — 1,4%. За счет технологических акций рос на 1,6% и канадский индекс S&P/TSX Composite.

Тем не менее такой оптимизм рынков, как минимум, преждевременен. Ситуация изменилась в лучшую сторону далеко не радикально.

«В целом это хорошие новости для рисковых активов, — цитировал в среду Bloomberg главу макроэкономического отдела Lombard Odier Asset Management Флориана Йелпо. — Но более низкие темпы роста цен не означают ни конца инфляции, ни, естественно, конца ‘ястребиной’ центробанковской политики. Инфляция остается ситуацией, которая требует внимания ФРС и, что более важно, действий ФРС».

Действительно, темпы роста цен в США все еще остаются на уровне далеко не благополучного 1982 года, зарплаты, реагируя на это, продолжают рост и раскручивают инфляционную спираль. Одним из ее признаков был резкий рост цены на продукты питания в июле.

Они выросли на 10,9% по сравнению с прошлым годом, а это — рекорд со времен стагфляции 1970-х: продукты дорожали максимальными темпами с 1979 года. Учитывая тот факт, что ВВП США снижался два квартала подряд, можно говорить о том, что те очень непростые для американцев времена вернулись.

Фактически весь успех в улучшении статистики по инфляции был заслугой падавшей нефти и, соответственно, дешевевшего бензина (-7,7% по отношению к июню). На первой неделе июня это снижение продолжилось, но именно после выхода данных об инфляции в США многие сырьевые товары перешли к росту.

Brent, например, подскочила от минимума дня ($93,63 за баррель) до $97,97. Подорожали пшеница и кукуруза, кофе и какао, хлопок и пиломатериалы. В случае дальнейшего распространение мнения о том, что ФРС готова смягчиться, этот рост продолжится. Так что и продукты питания, и бензин, имеют шансы через месяц поспособствовать появлению очень разочаровывающей статистики. Если же регулятор решит пресечь подобные слухи, то фондовый рынок разочаруется еще раньше.