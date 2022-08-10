Американское «недостаточно хорошо» – это очень плохо

Вчера продолжающееся в ожидании главной статистики недели сползание американских акций было усилено разочаровывающими отчетами компаний. Отчасти это стало продолжением сюжета понедельника, когда прогнозы падения выручки Nvidia ударили по акциям не только самой компании, но и всех ее конкурентов. Но на этот раз бумаги производителей полупроводников обрушила Micron Technology.

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Компания тоже снизила прогноз выручки и даже предупредила об отрицательном свободном денежном потоке в ближайшие месяцы. При этом она сослалась на связанное с ростом цен падение спроса. Это стало свидетельством положения дел во всей отрасли, что и привело к обрушению всех 30 акций из индекса Philadelphia Semiconductor, который в результате закончил день падением на 4,57%, а по ходу торгов снижался на 5,7%.

Акции Intel потеряли по итогам вторника 2,43%, Micron — 3,74%, NVIDIA 3,97%, AMD — 4,53%, Silicon Laboratories — 6,01%, Teradyne — 6,93%, Marvell Technology — 7,79%, а Lam Research — 7,88%. Их не удержало даже то, что в этот же день президент Байден подписал закон, предоставляющий компаниям отрасли многомиллиардные субсидии.

Были связанные с отчетностью громкие падения акций и в секторе биотехнологий. Бумаги Novavax, снизившей прогнозы продаж, рухнули по итогам дня на 29,64% (от прошлогоднего исторического максимума они упали уже на 87,9%). Эта компания сейчас проигрывает конкурентам по многим статьям, но рынок уценил и других производителей вакцин: Moderna потеряла 6,45%, а BioNTech — 7,14%. Впрочем, распродажа не стала тотальной. Так, акции Pfizer, с утра показывавшие рост на 1,1%, хотя и урезали его, но закрылись в плюсе на 0,4%.

В итоге же все три основных фондовых индекса США закончили день в «красной зоне»: S&P 500 потерял 0,42%, Dow Jones Industrial Average — 0,18%, а Nasdaq Composite — 1,19%. И после окончания основной сессии разочарования продолжились — на постмаркете от отчетности пострадали акции еще ряда компаний: Wynn Resorts потеряла 2,5%, Unity Software — 3%, Coinbase — 3,5%, Roblox — 14%, а Sweetgreen — более 20%.

Можно было бы ожидать от них схожих цифр после открытия сегодняшних торгов, но чуть раньше состоится событие, способное заметно повлиять на динамику любых акций: будут объявлены данные по инфляции в США в июле. Аналитики ожидают, что она снизится до 8,7% с 9,1% в июне. Публика надеется, что ФРС убедится в прохождении пика инфляции и сменит позицию на менее «ястребиную».

Это, однако, вряд ли: от 2% цифра будет далека почти так же, как и июньская, да и данные одного месяца не могут быть показателем. Но проблема в другом: консенсус аналитиков довольно плохо умеет предсказывать инфляцию. В этом году он угадал только один раз (в феврале). Во всех остальных случаях реальная цифра оказывалась больше прогноза. В мае и июне, например, недооценка составила 0,3 п.п. Трудно, конечно, ожидать от ошибок аналитиков стабильности, но если бы подобное повторилось, то инфляция в июле составила бы 9%.

Кто-то, возможно, и это сочтет прохождением пика, но только не ФРС и не рынок. У первой есть негативный опыт минувшей весны, а надежды второго слишком уж велики. К примеру, в Leuthold Group, сообщает Bloomberg, уже даже подсчитали, что те, кто покупал S&P 500 на пиках инфляции, получали, начиная с 1940 года, в среднем 16% в течение следующих 12 месяцев. Правда, и средний коэффициент P/E (цена/прибыль) тогда был 12,7, а сейчас — выше 20. Последнее вызывает некоторые сомнения у аналитиков, а вот пик инфляции — нет.

«Все настроены на достаточно хорошие новости, так что это и должны быть хорошие новости, — предупреждал вчера CNBC главный экономист Moody's Analytics Марк Занди. — И если они окажутся не так хороши, как думают люди, то это будет необычайно плохая новость».