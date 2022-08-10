«Дружба» «Дружбой», а прогнозы врозь

К среде 10 августа цены на нефть прекратили резкий рост, вызванный информацией о том, что «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи (по сообщениям украинской стороны) со сбоем оплаты транзитного сбора. Стоимость «черного золота» даже несколько снизилась — как в рамках коррекции, так и на фоне событий вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки. В ЕС составили проект итогового текста документа и передали его иранской стороне.

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Как пишет Finmarket, инвесторы сохраняют оптимизм по поводу потенциальной сделки, которая приведет к наполнению рынка иранской нефтью, что будет положительно воспринято импортёрами, отказавшимися от закупок нефти российской. На лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составляла 96,16 долл. за баррель, что на 0,16% ниже цены закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь составляла к этому времени 90,28 долл. за баррель — на 0,24% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Цены скачут вслед за прогнозами

После распродаж на прошлой неделе цены на нефть отскочили и находятся в районе 96—97 долларов за баррель, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. В фокусе — прогнозы по мировой экономике, а также оперативная статистика из США.

Кратковременное влияние на котировки также оказали новости о приостановке поставок российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». На этом направлении около 250 тыс. б/с идут в Венгрию, Чехию и Словакию. Ситуация имеет временный характер, но создает не самый приятный прецедент.

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Обновленный отчет от Минэнерго США предполагает рост спроса на нефть на уровне 2,1 млн б/с в год в нынешнем и будущем годах. При этом оценка добычи в США на 2023 год была немного снижена. В целом, ведомство ожидает сохранения высоких цен на нефть на горизонте 2022—2023 годов.

Сегодня в фокусе могут быть данные по американской инфляции, отмечает аналитик. Если темпы роста цен окажутся выше прогнозов, цены на нефть могут оказаться под давлением. Также в фокусе статистика по запасам нефти в США. Предварительная оценка от Американского института нефти предполагает рост на 2,2 млн барр. против ожидавшегося снижения на 400 тыс. Если официальная статистика от EIA подтвердит этот тренд, то цены на нефть могут вновь снизиться в район 93—94 за баррель, полагает Галактионов.

Омикрон отступает, запасы снижаются

По сравнению с тем, как завершилась для цен на нефть прошлая неделя, когда топливо потеряло почти 10% стоимости, текущая началась довольно позитивно, указывает, в свою очередь, специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская. С ее старта нефть прибавляет около 1,2%, хотя утром в среду продолжает небольшую коррекцию с локальных максимумов вторника в 101,3 доллара за баррель.

Основным вопросом для определения текущего вектора движения цен в плане технического анализа была скорость, с которой цена вернется в основной восходящий канал с нижней границей как раз около 98 долларов за баррель, и нефть эту задачу решила максимально оперативно, говорит эксперт. Вместе с тем в понедельник стоимость дошла до серьезного уровня поддержки в 95 долларов и очень быстро от него отскочила, и к тому же сейчас наблюдается сильная перепроданность после распродаж прошлой недели.

Фундаментально, по словам эксперта, основным вопросом будет скорость перезапуска южной ветки трубопровода «Дружба», которую, как оказалось, остановили еще 4 числа из-за отсутствия оплаты со стороны «Транснефти», проведению которой помешали трудности, связанные с санкциями. Вчера появились сообщения, что венгерская нефтегазовая компания MOL возьмет на себя обязательства по оплате транзита через Украину, что на руку всем сторонам и особенно Венгрии — топлива в стране осталось от силы на несколько недель, поэтому остановка прокачки на долгий срок будет критичной.

Кроме этого, продолжает Милашевская, постепенное снижение ежедневно заболевающих мутацией штамма омикрон вызывает сдержанный оптимизм по поводу скорейшего восстановления спроса на топливо, а запасы в США снижаются несколько недель подряд, даже несмотря на остановку распродаж из стратегического резерва.

Наиболее вероятным раскладом до конца недели для нефти аналитику видится возврат к уровням выше 100 долларов за баррель с попыткой закрепиться выше 103 долларов — сейчас там проходит 20-дневная скользящая. Поддержкой будет и дальше выступать отметка в 96 долларов.