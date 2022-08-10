Evraz объявил о продаже своего североамериканского дивизиона

Evraz запустил процесс сбора заявок на приобретение активов североамериканского дивизиона компании, Evraz North America.

«Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость североамериканского дивизиона в качестве независимой компании», — говорится в сообщении металлургического предприятия.

Уточняется, что процесс ведется в соответствии с генеральной лицензией, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI); компания находится в контакте с OFSI по этому вопросу.

Возможная транзакция потребует одобрения на регуляторном и корпоративном уровнях, соответствия применимому санкционному законодательству, а также согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI, указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что Evraz не будет предоставлять дополнительную информацию о процессе до его завершения.

Evraz North America является лидером по производству стальной продукции для железнодорожного, энергетического, промышленного и строительного рынков в Северной Америке. Совокупные мощности предприятий дивизиона по выплавке стали составляют 2,3 млн тонн, мощности по выпуску готовой продукции — 3,5 млн тонн. Компании принадлежат два электросталеплавильных производства, четыре предприятия по выпуску стального проката и восемь трубных заводов, а также ломозаготовительная сеть из 17 предприятий.

В настоящий момент Evraz North America ведет строительство нового рельсового производства, которое будет выпускать стометровые рельсы; проект планируется реализовать к 2023 году. «С учетом сильных финансовых результатов (в 2021 года выручка ENA составила $2,4 млрд, скорректированный показатель EBITDA — $320 млн), Североамериканский дивизион может обеспечить инвесторам стабильный доход и денежный поток», — подчеркивается в пресс-релизе.

Согласно данным на сайте Evraz за февраль текущего года, 28,64% компании владеет Роман Абрамович. В марте бизнесмен попал в санкционные списки Лондона и ЕС; за введением санкций против бизнесмена последовала приостановка листинга акций Evraz на Лондонской фондовой бирже.