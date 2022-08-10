Фондовые «быки» снизили темп наступления

Отечественные трейдеры очень быстро выкупили утреннюю просадку, но не смогли повторить вчерашнее достижение, когда рынок рос весь день, кроме первого часа торгов. Сегодня с 12:00 мск Индекс Мосбиржи лег в боковик.

Основные высоколиквидные акции закрылись разнонаправленно. Подешевели акции нефтяных компаний – в результате снижения котировок нефти. Появилась информация, что словаки и венгры оплатят Украине транзит российской нефти. На этом котировки «черного золота» отступили от технического сопротивления $98 за баррель. Кроме того, запасы нефти и бензина в США неожиданно выросли, что также не способствует удорожанию топлива.

В результате трейдеры решили зафиксировать часть прибыли, полученной вчера на сильном росте котировок «Лукойла» и «Роснефти». Впрочем, особого желания распродать эти бумаги не наблюдалось.

Из высоколиквидных акций худший результат показал «Газпром», снизившись на 1,2%. Драйверов роста акций газовой монополии нет, при этом бумага еще пару месяцев назад была практически у всех инвесторов. Теперь многие начали высвобождать зависшие в «Газпроме» деньги для других покупок. Скорее всего, в обозримом будущем акции «Газпрома» продолжат торговаться слабее рынка.

Повышенная волатильность наблюдалась в «Норникеле», но по итогам дня его капитализация все-таки снизилась на 1,2%. Бумага всячески пытается зацепиться за отметку 15 тыс. руб., чтобы не свалиться в район 12 тысяч.

С потерями завершили день и акции черных металлургов.

Лидером же по росту капитализации стал «Полиметалл», акции которого подорожали на 21%. Компания всячески пытается не повторить судьбу своего конкурента «Петропавловска», который начал процедуру несостоятельности. Зреет мнение, что «Полиметаллу» удастся расплатиться с долгами. Однако покупать акции золотодобытчиков рискованно как вследствие не очень хорошего финансового состояния эмитентов, так и из-за нежелания золота расти, несмотря на рекордную инфляцию в мире.

Разнонаправленно закрылись банки: если Сбер снизился на 0,16%, то ВТБ вырос на 0,84%, а менее ликвидный «Тинькофф» вообще прыгнул на 6,65%, заняв сегодня третье место в списке лидеров роста. Аналитики не ждут каких-то серьезных проблем в банковском секторе, но вряд ли он покажет рост котировок, опережающий рынок.

Индекс Мосбиржи по итогам дня вырос на 0,7%, сбавив темпы подъема относительно понедельника и вторника. До сильного сопротивления 2200 пунктов потенциал роста составляет чуть более 2%, но многие инвесторы начнут фиксировать прибыль загодя, если рынок не получит порцию позитивной информации.

