Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении половины территории республики

Подразделения Народной милиции ДНР совместно с российскими военными и силами ЛНР освободили порядка 50% территории республики.

Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», — цитирует Пушилина ТАСС.

Глава ДНР рассказал, что союзные силы активно добиваются успешных результатов в нескольких районах. «Что касается авдеевского направления, для нас очень важным является направление Песок, которые сейчас дозачищают. Противник отошел и пытается создать укрепления в районе Первомайского, позиции там несильно укреплены, поэтому есть предположение, что противник будет продвигаться еще дальше», — отметил Пушилин.

На северном направлении идут бои за Артемовск и Соледар, при этом успех есть со стороны Марьинки и Красногоровки, рассказал глава ДНР. Он уточнил, что продвижение здесь осложняется тем, что за восемь лет ВСУ смогли создать в этом районе серьезные укрепления, а сама местность плотно заминирована.

Владимир Путин принял решение признать суверенитет Донецкую и Луганскую народные республики 21 февраля 2022 года, а 24 февраля в ответ на просьбу руководителей ДНР и ЛНР о помощи президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. Целью спецоперации глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины; о захвате каких-либо территорий речи не идет, подчеркнул он.

