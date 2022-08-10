Глава МАГАТЭ выступит на заседании Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и проинформирует Совбез о ситуации на Запорожской АЭС. Помимо этого, он расскажет о подготовке миссии экспертов, которую намерен возглавить.

«Я также проинформирую Совбез ООН о своих планах и о подготовке миссии МАГАТЭ на объект, которую я возглавлю лично, в самом ближайшем будущем», — приводятся слова Гросси в пресс-релизе агентства.

Заседание состоится в четверг, 9 августа, его начало запланировано на 22:00 по московскому времени. Гросси будет выступать на нем по видеосвязи.

Ранее Рафаэль Гросси заверил, что руководство МАГАТЭ находится в тесном контакте с украинскими властями по вопросу Запорожской АЭС и продолжает следить за ситуацией с ядерной безопасностью.

В воскресенье, 7 августа, ЗАЭС в очередной раз подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Были повреждены административные постройки; произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве объекта.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ, заявила, что украинская власть своими действиями «берет в заложники всю Европу». По словам дипломата, ситуация с непрекращающимися обстрелами электростанции с каждым днем становится все опаснее. Захарова отметила, что Москва регулярно направляет в МАГАТЭ информацию «с места», со всей определенностью изобличающую преступные действия ВСУ.