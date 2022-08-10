«ЕвроХим» вложит в модернизацию предприятия в Мурманской области 100 млрд рублей

Ковдорский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Мурманской области модернизируют, в результате чего вырастет добыча железных руд и объемы производства конечной продукции. На эти цели компания «ЕвроХим», в которую входит предприятие, в течение 10 лет направит 100 млрд рублей. Соответствующий инвестконтракт был подписан с правительством региона.

В церемонии подписания приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

«Это возможность расширить производственную базу Ковдорского ГОКа, расширить площадку, внедрить новые технологии, поднять производительность труда, увеличить объемы производства и объемы отгрузки продукции и, самое главное, обеспечить стратегические перспективы для развития добывающего предприятия», - прокомментировал председатель Нечаев.

Реализация проекта позволит создать новые рабочие места и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. К реализации проекта планируется в приоритетном порядке привлекать работников из Мурманской области. Правительство региона будет сопровождать и поддерживать проект в рамках действующего законодательства.

«Без этих инвестиций в развитие Ковдорский ГОК перестал бы работать в 2027 году. Благодаря этому проекту предприятие продолжит стабильную с увеличением добычу и производство до 2047 года, то есть около 25 лет гарантированной работы. Кроме того, это 23 млрд налоговых поступлений в бюджет региона. Но самое главное - это вторая жизнь для Ковдорского ГОКа», - подчеркнул губернатор.

Ковдорский горно-обогатительный комбинат – одно из ведущих предприятий Северо-Западного региона России, является градообразующим. ГОК выпускает железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентрат.