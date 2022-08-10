Инвесторы осваивают токсикологию

С самого открытия Московской биржи рубль умеренно слабел. В качестве причин снижения курса некоторые аналитики называют разъяснение Банка России, гласящее, что указ президента России о возможности попавшим после 8 августа под санкции банкам не исполнять валютные обязательства не коснется счетов физлиц и будет распространяться только на средства, которые оказались у банков после 8 августа.

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Поэтому граждане пока, скорее всего, не побегут сдавать валюту. Но неприятный осадок остается: есть подозрения – пока, правда, ни на чем не основанные, – что власти готовятся к попаданию в санкционные списки всех российских банков.

Уходить от «токсичных» валют станут многие инвесторы, поскольку брокеры вводят комиссии за хранение долларов, евро и фунтов стерлингов, а также их вывод. В частности, сегодня один из крупнейших российских брокеров «Финам» сообщил, что с 15 августа стоимость хранения таких валют составит от 3 до 5-ти процентов годовых при сумме валюты больше 1000 единиц. За вывод долларов и евро с брокерского счета придется еще доплатить от 0,2 до 0,3%. Аналогичные шаги уже приняли или вот-вот введут другие брокеры.

Не исключено, что подобные меры начнут действовать и в банках, которым иметь «недружественную» валюту в своем балансе скоро станет затратно из-за новых нормативов ЦБ. Зарабатывать же на остатках валютных средств на счетах клиентов практически невозможно, из-за отсутствия спроса на валютные кредиты внутри страны и закрытости западных рынков капитала для России, где ранее банки размещали под проценты не нужные им доллары и евро.

По-прежнему курс рубля получает сильную поддержку от сильного платежного баланса России. Так ЦБР оценил сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2022 г. в $166,6 млрд, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Нет никаких сомнений, что экспортеры в первую очередь будут продавать доллары и евро, а «нетоксичные» валюты попридержат. При этом утихли разговоры о введении нового бюджетного правила, которое могло бы абсорбировать «лишнюю» валюту.

«По мере приближения основной даты налоговых платежей (25 августа) более вероятным становится укрепление рубля. На это указывают опубликованные вчера данные ЦБ по платежному балансу, согласно которым профицит счета текущих операций в июле составил $28,1 млрд, что почти соответствует июньскому уровню. Таким образом, объем российского экспорта, по всей видимости, по-прежнему высок, а импорт восстанавливается медленно. До конца августа более вероятным видится укрепление до 55–60, чем ослабление до уровней выше 61 за доллар», - полагает аналитик Sberbank CIB Игорь Рапохин.

Пока же пара доллар-рубль продолжает консолидацию в очень узком канале с границами 60–61 руб. за доллар. Причем, последние два дня пара стремится к нижней границе боковика. Не исключено, что в ближайшие дни начнется штурм этой преграды, и, если курсу удастся закрепиться ниже 60 руб. за доллар, спекулянты начнут агрессивно покупать рубль, что лишь усилит его позиции.