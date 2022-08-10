Кулинарный Фестиваль в Cap St Georges Hotel & Resort

С июля по октябрь Cap St Georges Hotel & Resort устраивает грандиозный праздник для гурманов. На протяжении четырех месяцев, с 10 июля по 27 октября, 8 звездных шеф-поваров Мишлен будут готовить вместе с исполнительным шеф-поваром Cap St Georges Hotel & Resort Христосом Кудунасом и его командой. У гостей отеля будет возможность насладиться этими гастрономическими впечатлениями в изысканном ресторане отеля Sky Seven.

Это первое мероприятие такого рода и масштаба на Кипре. Шеф-повара из Франции, Португалии, Германии, Испании и Нидерландов продемонстрируют свой опыт и фирменные блюда, черпая вдохновение в средиземноморской кухне и местных традициях.

Среди приглашенных шеф-поваров, отмеченных звездами Мишлен:

Шеф-повар Руи Сильвестре, 1 звезда Мишлен, Португалия, будет на фестивале с 10 по 11 июля

Шеф-повар Питер Ридейк, 2 звезды Мишлен, Нидерланды, будет на фестивале с 24 по 25 июля

Шеф-повар Томас Бюнер, 3 звезды Мишлен, Германия, будет на фестивале с 11 по 12 августа

Шеф-повар Кико Мойя, 2 звезды Мишлен, Испания, будет на фестивале с 5 по 6 сентября

Шеф-повар Эрик Ван Лу, 2 звезды Мишлен, Нидерланды, будет на фестивале с 15 по 16 сентября

Шеф-повар Энрике Са Песоа, 2 звезды Мишлен, Португалия, будет на фестивале с 29 по 30 сентября

Шеф-повар Джорди Артал, 2 звезды Мишлен, Испания, будет на фестивале с 12 по 13 октября

Шеф-повар Николас Инсард, 1 звезда Мишлен, Франция, будет на фестивале с 26 по 27 октября

Cap St Georges Hotel & Resort – настоящий рай для гурманов. На территории курорта расположены 5 ресторанов и 3 бара. Здесь можно попробовать классику Средиземноморской кухни в ресторанах Mesoyios и Sapori, азиатские блюда в японском Bonsai, или заглянуть в The Gourmet - Sky Seven, чтобы попробовать сет-меню. А в Chroma Lounge & Bar гостей ждет живая музыка и потрясающий панорамный вид на море.

Курорт уделяет особое внимание качеству продуктов. В Cap St Georges Hotel & Resort действует концепция «от фермы к столу»: здесь расположены собственные фермы, фрукты и овощи выращиваются в большом саду курорта, мед производится на собственной пасеке, а большинство морепродуктов поставляют местные рыбаки.