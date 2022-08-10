Маркетплейс Reserve Isource доставляет товары для промышленности

Через маркетплейс Reserve Isource можно заказать оборудование, материалы, сырьё и другие необходимые товары, сообщила 8 августа пресс-служба маркетплейса.

«Сегодня 70% компаний сталкиваются с трудностями при закупке промышленных товаров. Многие категории оказались недоступными для покупки», — сообщается по результатам опроса Isource среди представителей целевых отраслей. Новый проект призван решить оперативные задачи снабжения предприятий, в первую очередь из топливно-энергетического комплекса (ТЭК), металлургии, машиностроения, восполнить оборотный фонд комплектующих и оборудования.

Ключевым направлением Reserve стали поставки из Азии, Ближнего Востока и Африки. На данный момент проект охватывает пять стран: Китай, Индию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Южно-Африканскую республику. Сейчас Reserve собирает заявки от промышленных компаний на особо востребованную продукцию, представители площадки проводят переговоры с местными производителями, а в странах с наибольшим потенциалом открываются офисы.

Reserve обеспечивает цифровую среду для взаимодействия поставщиков и производителей промышленной продукции. Товары можно купить, выбрав из наличия в каталоге. Пользователи также могут заказать поиск товара или его аналогов у поставщиков, заполнив форму на сайте. Сотрудники маркетплейса подберут нужные товары у иностранных производителей, а также организуют их доставку по всей России. Процесс покупки на Reserve полностью автоматизирован: для взаимодействия с покупателями и поставщиками используются чат-боты и цифровые справочники.

Reserve Isource развивается с 2020 года: он стартовал в качестве площадки по продаже складских остатков крупных российских предприятий. В 2021-м проект вырос до промышленного B2B-маркетплейса, организующего кооперацию производителей в различных отраслях. С момента запуска объем продаж превысил 50 млрд рублей, совершено более 35 тыс сделок. В 2022 Reserve признан лучшим маркетплейсом премии ЦИПР (Минцифры), и развивается как центр импорта промышленной продукции.

После запуска международного направления, зарубежную продукцию с новых рынков или аналоги удалось найти для 30% поступивших заявок.