МИД ответил на предложение экс-посла США о сборах для россиян за посещение «свободных стран»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола, который предложил ввести сборы для граждан РФ за выезд в «свободные страны».

«Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда? Майкл, когда администрация Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после устроенной Штатами мясорубки в этих странах?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Экс-посол США предложил ввести дополнительные сборы или налоги для россиян за получение визы для поездок в «свободные страны». Согласно задумке Макфола, все собранные средства следует направить на восстановление Украины.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала Владимира Зеленского, потребовавшего запретить выдачу туристических виз в Европу гражданам России. Глава эстонского правительства заявила, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал высказывание Каллас «нацистской хренью».