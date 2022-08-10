Министерства и ведомства РФ попросили о допфинансировании на общую сумму 5 трлн ежегодно

Заявки российских министерств и ведомств, которые получил кабмин, предполагают увеличение расходов бюджета в период 2023-2025 гг. на 5 трлн руб. в год.

Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

«В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании порядка 5 трлн рублей ежегодно», — указывается в сообщении.

Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, проект бюджета на ближайшие два года разрабатывается «в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей».

По словам чиновника, в настоящий момент Россия проходит плановый период, который характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета, и в этих условиях перед страной стоят новые задачи. «С одной стороны, нужно не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности. С другой стороны, выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере», — приводятся в материале Минфина слова Силуанова.

Глава министерства отметил, что в текущей ситуации при формировании параметров федерального бюджета обеспечивается сбалансированный подход, предполагающий временное использование средств ФНБ, мобилизацию доходных источников и оптимизацию расходных обязательств.

Согласно прогнозам Минфина, в августе федеральный бюджет может получить дополнительно 359,5 млрд руб. от нефтегазовых доходов благодаря превышениею сложившейся цены на нефть над базовым уровнем.

Как отмечает «Российская газета», за первые шесть месяцев 2022 года бюджет РФ получил 3,3 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов — это больше, чем за весь прошлый год.