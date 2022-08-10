Минобороны РФ сообщило об уничтожении поставленного Киеву Берлином зенитного комплекса «Гепард»

В Николаевской области российскими военными уничтожен поставленный Украине Германией зенитный комплекс «Гепард».

Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

«В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард"», — указывается в сообщении.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что в районе Краматорска Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, ликвидированы семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР и Запорожской области.

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское Донецкой народной республики», — отмечается также в сводке Минобороны.

В Красногоровке (ДНР) уничтожен склад с шестью тысячами артиллерийских снарядов и минометных мин. «Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники», — уточняется в пресс-релизе ведомства.

Сообщается, что истребительной авиацией ВКС России над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины.

В Херсонской области в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк российскими средствами противовоздушной обороны перехвачено семь снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS; над населенным пунктом Крынки сбиты две баллистические ракеты «Точка-У».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплекса, 4283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4807 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сводке министерства.