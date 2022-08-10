Минпромторг оценил потери бюджета РФ от контрафакта электронных сигарет в 65 млрд рублей в год

Незаконный оборот электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и никотиносодержащих жидкостей может обходиться российскому бюджету в 65 млрд руб. ежегодно.

Такую цифру привел замглавы Минпромторга Василий Шпак, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По оценкам представителей рынка, совокупные прямые потери бюджета Российской Федерации от неуплаты акцизных налогов [без учета косвенных налогов] могут составить около 53 млрд руб., а с учетом косвенных налогов [НДС, страховые отчисления и прочие налоги] — порядка 65 млрд руб. в год», — рассказал чиновник, отметив, что эффект от введения маркировки электронных сигарет и жидкостей к ним можно оценить лишь после завершения всех этапов ее внедрения, включая поэкземплярную прослеживаемость. Шпак добавил, что это касается и других товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Ранее Минпромторг предложил досрочно, в октябре текущего года, завершить эксперимент по маркировке ЭСДН и никотиносодержащих жидкостей и ввести обязательную маркировку соответствующей продукции уже с 1 ноября.

Как отмечал в беседе с «Экспертом» директор по корпоративным отношениям и коммуникациям «JTI Россия» Сергей Глушков, в отличие от сегмента нагреваемого табака, ситуация с электронными сигаретами в России сложнее. На рынке можно встретить сотни наименований и брендов вейпов, которые поставляются в РФ и реализуются с нарушениями. При этом в одноразовых электронных сигаретах содержание никотина зачастую превышает лимиты, установленные в законодательстве. Особую тревогу вызывает то, что продукция доступна несовершеннолетним. По предварительным оценкам, процент нелегальной продукции здесь в разы выше, чем в сегменте традиционных сигарет.