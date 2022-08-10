Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран к торгам облигациями

Московская биржа с 15 августа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица. Об этом говорится в сообщении биржи.

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«Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа 2022 года начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации», — уточнили в пресс-службе Мосбиржи.

Там также напомнили об ответственности участников торгов за достоверность информации, предоставляемой для регистрации клиентов, и при внесении изменений в уже поданную информацию.

