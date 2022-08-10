Несвоевременная инициатива

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) выступила с инициативой повысить налоги для владельцев яхт, самолетов, вертолётов и дорогой недвижимости. Как сообщает telegram-канал партии, ввести налог на роскошь предложил ее лидер Сергей Миронов.

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«Телега справедливости» озвучила единый партийный смысл

«Состоятельные люди, которые могут позволить себе купить дорогостоящую недвижимость и прочие атрибуты сытой и богатой жизни, должны платить повышенные налоги на недвижимость. Эти средства можно будет направить на развитие программ по борьбе с бедностью, социальную поддержку малоимущих граждан, повышение пенсий и пособий», — приводит «Телега справедливости» слова лидера СРЗП.

В законопроекте указывается, что повышенные налоги должны платить владельцы автомобилей стоимостью более 10 млн рублей, собственники недвижимости стоимостью от 50 млн рублей и владельцы частных яхт, самолетов и вертолетов стоимостью выше 25 млн рублей. Проект закона направлен в правительство России для получения заключения.

Само по себе предложение российских социалистов несет благой посыл и выдержано в духе борьбы за социальную справедливость, спрос на которую в обществе велик. Однако де-факто оно диссонирует с экономическими реалиями, имеющимися в РФ в настоящее время.

Как предположил в комментарии «Эксперту» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние», данная инициатива — это лишь попытка набрать дополнительные политические очки в преддверии выборов, которые состоятся 11 сентября 2022 года. Она представляет собой традиционную предвыборную попытку социалистической партии актуализировать свою повестку в канун народного волеизъявления и сформировать единый партийный смысл, с которым на выборы пойдут кандидаты от партии в регионах. Перспектив стать законом у этой инициативы фактически нет, полагает политолог, поэтому владельцы вышеперечисленного имущества могут расслабиться и выдохнуть.

Ключевым аргументом против законопроекта является уже существующая система налогов на роскошь: повышающий коэффициент при расчете транспортного налога на автомобили стоимостью выше 10 млн рублей, недавнее повышение НДФЛ до 15% для россиян с доходом выше 5 млн рублей в год, а также динамическая ставка расчёта налога на недвижимость, которая варьируется от 0,15% до 2% от кадастровой стоимости объекта в год. А значит, как указал Никита Донцов, в России богатые уже платят больше налогов, и новизны в предложении СРЗП нет.

Законопроект ведет к возникновению двойного налогообложения

В прошлом году подобная инициатива от «Справедливой России» уже была, напомнила «Эксперту» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Тогда депутаты предлагали обложить повышенным налогом тех, кто владеет недвижимостью, стоимость которой превышает 50 млн рублей, автомобилями от 8 млн рублей, катерами, яхтами и самолетами от 15 млн рублей. Для недвижимости предлагалось установить ставки от 0,3 до 3%, для автомобилей — 1-5%, для остального — от 3 до 7%.

Правительство не поддержало законопроект, потому что во многом он дублировал уже существующие налоги. Например, собственники недвижимости и так платят налог в зависимости от ее кадастровой стоимости, чем она выше — тем больше сумма. Сегодняшнее предложение, по сути, не сильно отличается от прошлогоднего, но вот ситуация в экономике сейчас принципиально другая, указала Полина Гусятникова. Выросли цены и на недвижимость, и на автомобили, и на все прочее. И вряд ли в нынешней ситуации правительство примет данное предложение, существующая налоговая система и так предполагает, что люди с повышенным доходом будут платить больше.

Вообще дискуссия относительно введения налога на роскошь ведется уже более пяти лет, отметила в беседе с корреспондентом «Эксперта» советник практики недвижимости и строительства Коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова. Она подтвердила, что идея введения налога на роскошь фактически повторяет уже закрепленную методику исчисления налогов. Принятие законопроекта приведет к возникновению двойного налогообложения ряда объектов, обладающих повышенной ценовой характеристикой, что с точки зрения налогового законодательства является недопустимым.

Кроме того, юристу представляется, что указанная мера в современных реалиях является неуместной и преждевременной, поскольку государством предпринимаются максимальные усилия, направленные на нивелирование последствий санкционного регулирования и снижение финансовой нагрузки как на физических, так и на юридических лиц. Следовательно, заключает Анна Жолобова, введение повышенного налогообложения по своей сути будет противоречить блоку антисанкционных законов, уже принятых или готовящихся к принятию.

Данное нововведение, подтвердил «Эксперту» Дмитрий Парамонов, старший юрист юридической фирмы Tomashevskaya & Partners, может вызвать недовольство и острую полемику на фоне известных экономических трудностей, связанных с действиями недружественных государств. Поэтому можно предположить, что реализация этой популистской инициативы, скорее всего, будет сочтена правительством нецелесообразной и преждевременной в текущих обстоятельствах.