НОВАТЭК обходит санкции

Первая линия завода «Арктик СПГ-2» не останется без электроснабжения после отказа американской компании Baker Hughes поставлять газовые турбины для проекта. Реализующая данный проект компания НОВАТЭК нашла решение: энергию даст плавучая электростанция турецкой Karpowership.

Предполагаемая мощность плавучей ТЭС составит 300-400 МВт, сообщает «Коммерсанта». Пока неизвестно, в какие сроки проект будет реализован. Впрочем, вне зависимости от них, компания вынуждена будет дожидаться нового оборудования. По мнению экспертов, выбирать НОВАТЭКу не приходится.

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Нужно выиграть время

Как отметил в комментарии «Эксперту» доцент кафедры государственного управления и публичной политики ИОН РАНХиГС, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников, многие суда для использования, в том числе и в Арктике, Россия заказывает в Турции, и их отечественных аналогов пока нет. Привлекаемая компания — дочерняя фирма крупной турецкой энергетической структуры. Она имеет большой опыт эксплуатации плавучих электростанций во многих странах мира. По мнению эксперта, именно это сыграло важную роль в выборе оператора.

Если говорить просто об энергоснабжении, то варианты, конечно, имеются. Например, ПАТЭС от Росатома — первая плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» была сдана в эксплуатацию в мае 2020 года. Проект предназначен как раз для круглогодичного тепло- и электроснабжения удаленных районов Арктики и Дальнего Востока.

Но, во-первых, две реакторных установки плавучего энергоблока способны в номинальном режиме стабильно выдавать в береговые сети 70 МВт электроэнергии. То есть, гораздо меньше, чем турецкая ТЭС. Ранее на ПМЭФ-2022 Леонид Михельсон озвучивал необходимые для проекта мощности. «Соответственно, для обеспечения энергией нужно будет строить электростанцию на 400 МВт на одну линию», — процитировало главу НОВАТЭКа агентство «Интерфакс».

Во-вторых, как сообщил «Эксперту» доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев, взаимодействие с Karpowership значительно ускорит процесс. «Отечественные варианты есть, но их надо строить, а для НОВАТЭКу очень важно уложиться в отведенное проектное время. Пока Росатом или иная российская компания разработает проект, начнет строить — пройдет время, а НОВАТЭКу его необходимо выиграть», – подчеркнул эксперт.

Расходы на электоэнергию вырастут

Есть еще третий, но далеко не последний по важности аспект: сердце турецкой станции — газопоршневые двигатели, а не «мирный атом». И такой вариант для НОВАТЭКа гораздо выгоднее, ведь газа у него хватает — в проекте будет использоваться СПГ, который там же и производится.

«Это удешевит производимую и используемую энергию, а, главное, НОВАТЭК получит необходимый опыт по применению плавучих электростанций на СПГ для дальнейшего использования в проектах по обеспечению энергией прибрежной и портовой инфраструктуры на Тихом и Северном ледовитом океанах. Одно из важнейших направлений новой Морской доктрины России — развитие отечественной прибрежно-портовой инфраструктуры. Ее развитие и эксплуатация невозможны без электроэнергии. Важно, что будет использоваться российский энергоноситель, СПГ, особенно с учетом действия санкций», — пояснил Александр Воротников.

По мнению экспертов, даже при учете использования собственного топлива, НОВАТЭКу придется больше тратить на электроэнергию. Но это вряд ли станет проблемой покупателей.

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«Использование плавучей электростанции приведет к удорожанию проекта в силу объективных причин, но оно повлияет не столько на цены на СПГ, сколько на удлинение сроков окупаемости проекта и темпы роста доходов компании-оператора», — констатировал Александр Воротников.

«Стоимость электроэнергии будет зависеть от объемов выработки: чем больше производительность, тем меньше себестоимость. Традиционно все расходы, закладываются в стоимость конечного продукта. Однако, учитывая, что руководство страны создало необходимые преференции к такого рода инновационным проектам, его удорожание не предвидится», — добавил Хаджимурад Белхароев.

Он также указал на то, что электроснабжение — это далеко не единственная статья расходов у НОВАТЭКа, которая в обозримом будущем увеличится. Все незавершенные из-за ограничительных мер работы компания планирует передать новым партнерам — Nova energies и Green Energy Solutions LLC. Также к работам привлечены компания Saipem и Турецкий партнер Renaissance Heavy Industries.

«Думаю, у из-за этого появятся дополнительные расходы, так как новый персонал компаний должен приехать в нашу страну и устроиться. Что же касается оборудования, то, скорее всего новые подрядчики у предыдущих партнеров купят то же самое оборудование, которое изначально предполагалось установить, и с небольшой наценкой его установят под своим брендом», — предположил Хаджимурад Белхароев.

Ниша требует заполнения

Впрочем, есть еще один вопрос, закрыть который посредством «параллельного импорта» не так-то просто. Газовые турбины от Baker Hughes LM9000 должны были не только обеспечить энергоснабжение, ведь это ключевое оборудование для производства СПГ.

Сошедший с дистанции Baker Hughes успел поставить только четыре агрегата для первой линии проекта. Их, по информации «Коммерсанта», задействуют в СПГ-процессе. Но проект-то состоит из трех линий. Вопрос с энергоснабжением для них может быть решен также за счет плавучих ТЭС, которые затем можно будет постепенно заменить на что-то более выгодное и удобное.

А вот с турбиной «перебиться» чем-то не получится. Но на полях ПМЭФ-2022 генеральный директор «Силовых Машин» Александр Конюхов заявил, что компания может поставить НОВАТЭКу основное оборудование для «Арктик СПГ-2»: «Изначально основным технологическим оборудованием, которое используется для привода компрессоров, были газотурбинные LM2000. В условиях ограничения поставки мы предложили альтернативный вариант с использованием российского оборудования».

Впрочем, тогда же Леонид Михельсон отметил, что турбина «Силовых машин» мощностью 115 Мвт не совсем подходит — она промышленная. А турбин на 70-80 МВт у компании нет. Так что оператор газового проекта рассматривает другие варианты, реализация которых, правда, займет, по словам главы НОВАТЭКа «пару лет».

Логично, что сейчас для компании вопрос номер один — обеспечение продолжения строительства первой линии, запуск которой запланирован на 2023 год. Ее готовность уже составляет 78%, пробурено 56 скважин, которые обеспечат загрузку в полном объеме.

Однако запуск следующих двух линий тоже не за горами — в 2024 и 2025 году. Судя по тому, что сдвигать сроки НОВАТЭК не намерен, российским производителям оборудования лучше поторопиться с поиском решений. В противном случае освободившуюся из-за санкций нишу займут более шустрые партнеры из «дружественных стран».