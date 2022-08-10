НРД еще на два месяца продлил нулевой тариф на конвертацию депозитарных расписок

Национальный расчетный депозитарий (НРД), который входит в группу Московской биржи, заявил о продлении маркетингового периода конвертации депозитарных расписок в обычные акции российских эмитентов с 15 августа до 15 октября. Об этом сообщается на сайте НРД.

Статья по теме: НРД продлил маркетинговый период для конвертации депозитарных расписок

«НКО АО НРД устанавливает маркетинговый период с 15.08.2022 до 15.10.2022 включительно. В течение этого периода не будет взиматься плата за услуги по переводу акций из/на раздела типа "Представляемые ЦБ по депозитарным программам" счета депо для их последующего зачисления на счета депо по поручению депонента, на счет которого производится зачисление акций», — пояснили в депозитарии.

Международный депозитарий Clearstream наряду с другим европейским депозитарием Euroclear приостановили конвертацию бумаг из-за введения санкций против НРД от 3 июня. 18 июля Clearstream возобновил конвертацию депозитарных расписок в акции после того, как НРД отказался взимать плату за такие операции. В противном случае это считалось бы нарушением санкций. Позже в НРД сообщили о продлении маркетингового периода с 1 по 14 августа.

