Первое судно с украинским зерном начали разгружать в Турции

Судно Razoni, которое 1 августа покинуло порт Одессы, начали разгружать в турецком Мерсине.

Об этом со ссылкой на источник пишет арабоязычное издание «Аш-Шарк аль-Аусат».

Сухогруз вышел из одесского порта под флагом Сьерра-Леоне 1 августа. Судно должно было доставить 27 тысяч тонн кукурузы в Ливан. Оно благополучно прошло проверку в Стамбуле, однако заказчик отказался от товара из-за задержки с поставкой.

По словам источника газеты, смена пункта назначения для торгового судна — обычное явление. «Во время плавания продавец находит покупателя, который платит более высокую цену или предлагает более подходящие условия, либо покупатель решает отказаться от получения товара», — поясняется в публикации. Уточняется, что заказ на украинскую кукурузу поступил из Триполи пять месяцев назад.

Представители РФ, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали соглашения о снятии ограничений на транзит зерна с территории Украины. Договоренность предполагает вывоз зерна, а также продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе Одессы.

Помимо Razoni, по «зерновым коридорам» из портов Украины с начала месяца вышли более десятка сухогрузов с сельхозпродукцией. В частности, судно Polarnet 8 августа прибыло в порт назначения Дериндже в Измитском заливе. Оно отправилось из Черноморска в Турцию 5 августа с 12 тыс. тонн кукурузы. Судно Navistar доставит 33 тыс. тонн груза в ирландский Рингаскидди, сухогруз Rojen с 13 тыс. тонн зерна направляется в британский Тиспорт. Еще четыре судна вышли из портов Украины 7 августа. Судно Mustafa Necati с 6 тыс. тонн подсолнечного масла направляется в Италию, сухогруз Star Helena с 45 тыс. тонн подсолнечника идет в Китай. Судно Glory с 66 тыс. тонн кукурузы и сухогруз Riva Wind с 44 тыс. тонн кукурузы следуют в Турцию.