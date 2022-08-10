Правительство решило ускорить модернизацию ЖКХ за счет средств ФНБ

Правительство решило направить 150 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры до конца следующего года, тогда как ранее этот объем средств предполагалось выделить до 2025 года. Из этой суммы 37 млрд рублей поступит в текущем году и 113 млрд рублей — в 2023-ем, сообщили в пресс-службе правительства.

Статья по теме: Выпущены первые облигации для модернизации коммунальной инфраструктуры

«Такое решение даст возможность построить и реконструировать необходимые объекты опережающими темпами. Программой предусмотрено предоставление долгосрочных займов организациям на обновление в регионах систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений», — пояснили в правительстве.

В постановлении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным, указано, что средства на реализацию таких проектов предоставляются Фондом содействия реформированию ЖКХ в виде займов под 3% годовых сроком на 25 лет. Доля средств ФНБ в финансировании проектов ЖКХ составляет до 80%.

