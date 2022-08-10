«Пришло время новых коммуникационных стратегий»

«Новая вагоноремонтная компания» - крупнейший в России объединённый вагоноремонтный холдинг из 60 предприятий с широкой географией присутствия на территории всей страны от Мурманска до Комсомольска-на-Амуре. Он был создан после продажи активов РЖД в 2020 году создан. Мы поговорили с Вероникой Довгань, директором по стратегическим коммуникациям Группы НВРК, о ребрендинге, реализации коммуникационной стратегии, новых инструментах управления репутацией и развитии корпоративной культуры.

- Вероника Сергеевна, Вы провели масштабный ребрендинг и создали новый бренд огромного холдинга, который сейчас является абсолютным лидером рынка. Расскажите, как прошли эти два года объединения компаний?

- Новый бренд НВРК существует уже два года. Я координирую работу всех коммуникационных направлений компании и дочерних обществ, работу со стейкхолдерами, отраслевыми СМИ и телеканалами в регионах присутствия Группы. Мы активно развиваем как внешние, так и внутренние направления коммуникаций.

В первую очередь мы разработали принципиально новое позиционирование, которое закрепляет за компанией статус и репутацию лидера вагоноремонтной отрасли. Затем мы конкретизировали выбранный вектор развития бренда в его миссии, целях, а также визуализировали свежее видение в новой корпоративной символике. Нам были необходимы такие визуальные средства, которые бы соответствовали масштабу Группы НВРК, говорили о синергии объединения и были понятными каждому сотруднику, от ремонтника вагонов до топ-менеджера, а также всем клиентам и партнерам компании. В результате появилась новая айдентика, которая, на мой взгляд, выгодно отличает Группу НВРК от конкурентов, подчеркивает имидж компании как лидера и ключевого эксперта отрасли, и является узнаваемой и понятной. Параллельно с разработкой бренд-платформы мы также запускали новые информационные каналы, которые ранее не использовались в дочерних компаниях и филиалах Группы – новый корпоративный сайт с подсайтами каждого предприятия, ставший ядром нашей информационной деятельности, внутренние платформы, информационные каналы в Telegram, Instagram и YouTube, которые моментально стали точкой притяжения для регионов.

- На данный момент в Группе НВРК работает более 10 тысяч сотрудников в 37 регионах России. Каким образом вы выстраиваете коммуникации в компании с таким огромным штатом в разных уголках страны?

- Действительно, объединить с помощью коммуникации сотрудников по всей стране в разных часовых поясах - задача непростая. Чтобы усилить эффект консолидации, мы стали искать новые форматы вовлечения наших работников в жизнь компании. Выстраивая внутрикорпоративные коммуникации в таких больших компаниях, как Группа НВРК, необходимо дать возможность сотрудникам почувствовать единство и причастность к общему большому делу, чтобы каждый чувствовал свой вклад. И чтобы решить эту задачу, мы запустили специальную программу «Диалог с генеральным директором». Также мы регулярно проводим командообразующие мероприятия для регионов, специальные конкурсы и челленджи, церемонии награждения лучших работников с участием первых лиц, выпускаем новое корпоративное издание «Команда №1», проводим прямые эфиры генерального директора из Москвы для всех работников в 37 регионах. Каждый может подключиться, услышать ценную информацию от первого лица, задать важные вопросы и получить ответы в прямом эфире. В начале эфира сотрудники, приветствуя друг друга, всегда пишут, из какого они города - так все мы сразу видим нашу огромную географию компании, все уголки нашей большой страны. И объединяет нас - компания.

- Организуете ли Вы в Группе НВРК офлайн мероприятия для развития сотрудников и поддержания корпоративной культуры? Или все внутренние коммуникации для всех регионов проходят исключительно в онлайн формате?

- Конечно, мы регулярно реализуем различные форматы офлайн мероприятий. К примеру, в прошлом году мы запустили всероссийский конкурс профессионального мастерства, общесетевой фестиваль труда НВРК. Соревнования проводятся второй год и уже стали традиционными в трех направлениях: конкурс «Лучший по профессии», конкурс «Лучшее рационализаторское предложение» и «Лучшее предприятие». Этот формат дает реальную возможность работникам из разных предприятий проявить себя, продемонстрировать свое профессиональное мастерство в рабочих профессиях восьми номинаций, поделиться лучшим опытом с коллегами из других регионов, выиграть ценные призы. В этом году в финальных соревнованиях, которые проходили в Санкт-Петербурге, принимали участие опытные профессионалы своего дела - лучшие мастера компании, слесари, сварщики, приемщики вагонов, дефектоскописты, инженеры и механики, которые стали победителями сначала в своем городе, а затем победителями среди нескольких предприятий одного дивизиона, и потом уже выступили за свой дивизион в финале. Основная цель нашего конкурса - демонстрация профессионального мастерства и обмен опытом для совершенствования работников в профессиях, а также повышение в обществе престижа рабочих профессий, привлекательности их для молодых и инициативных людей. На мой взгляд, подобные конкурсы не только постоянно улучшают профессиональное мастерство и квалификацию сотрудников, поддерживают мотивацию к творческому решению стоящих перед работниками задач, но и поддерживают имидж Группы НВРК как ответственного и внимательного работодателя.

- Группа НВРК является абсолютным лидером на рынке планового ремонта грузовых вагонов. Вы добились больших успехов. Какие мероприятия по развитию отношений с клиентами и партнерами были реализованы командой за эти два года?

- Нами действительно проделана серьезная работа по развитию и укреплению репутации Группы НВРК как лидера и ключевого эксперта отрасли в деловом сообществе. Помимо регулярного участия первых лиц компании в отраслевых конференциях, телевизионных эфирах, публикациях в СМИ, мы также организуем собственные деловые мероприятия. Одно из них – ежегодная летняя клиентская конференция Группы НВРК, которая проходит уже второй год подряд. Для формирования имиджа нашего холдинга эта конференция особенно ценна, поскольку она позволяет не только реально продемонстрировать нашим клиентам и партнерами производственные мощности, тем самым поддерживая репутацию открытой к сотрудничеству компании, но и получить обратную связь для дальнейшего выстраивания взаимовыгодных отношений. Для развития нашей отрасли очень важно неформальное общение профессионалов друг с другом. Опыт такого общения показывает, что компании отрасли должны быть особенно внимательны к рыночным тенденциям и неустанно совершенствовать как услуги, так и инструменты менеджмента. Наша команда стремится использовать все ресурсы, чтобы каждый день делать жизнь клиентов и партнеров более спокойной и уверенной. Будущее имеет свойство наступать быстрее, чем кажется. Поэтому на конференции мы обсуждаем вопросы и тенденции, которые уже завтра изменят отрасль и нашу жизнь в условиях быстро меняющейся экономики всего мира.

- Выстраиваете ли вы взаимодействие с органами государственной власти? Как это реализуется в Группе НВРК?

- Отрасль вагоноремонта является одним из стратегически важных секторов экономики РФ, поэтому мы в Группе НВРК, реализуя наши коммуникационные стратегии, уделяем пристальное внимание выстраиванию отношений с региональными и федеральными органами власти. По нашему мнению, отношения с органами государственной власти, как и с клиентами, должны строиться на двух основных столпах - открытости и готовности к сотрудничеству. От того, насколько доверительные отношения складываются между властью и бизнесом, зависит развитие экономики страны в целом.

В ноябре прошлого года на Орском вагоноремонтном заводе вместе с губернатором Оренбургской области нами была запущена новая производственная линия по выпуску чистовых вагонных осей. Эта встреча закрепила за Группой НВРК репутацию передовой и инновационной компании, готовой развивать производство при поддержке государства. А в этом году в рамках национального проекта «Производительность труда» наш завод в Комсомольске-на-Амуре в течение полугода освоил новые технологии повышения производительности труда, успешно реализовал план мероприятий по повышению эффективности производственных процессов, внедрил технологии по росту производительности и бережливого производства. Кроме того, наша компания в марте 2022 года была включена в список системообразующих предприятий России - как признание того, что компания имеет стратегическое значение для развития транспортной отрасли страны и экономики в целом.

- В заключении нашего интервью: на Ваш взгляд, что является главным в текущих условиях изменений?

- Грамотное управление корпоративной культурой – это важный фактор, который оказывает положительное влияние на бизнес в условиях турбулентности, позволяет сокращать расходы не только на подбор и удержание персонала, но и на внешний РR и развитие HR бренда Группы. Осознание сотрудниками себя и своего места в компании, своего вклада в общее дело, высокий уровень вовлеченности, лояльности к компании, мотивация к работе и личная инициатива - все это дает большой запас прочности любой компании в условиях изменений. Поэтому мы обращаем особое внимание на развитие корпоративной культуры, которая играет одну из ключевых ролей в области формирования системы управления талантами. Мы регулярно проводим репутационный аудит, опросы всех сотрудников компании, выявляя проблемы, ограничения и проясняя корпоративный климат. Этическая и репутационная стороны деятельности компании – очень важные элементы корпоративной культуры, способствующие удержанию талантливых сотрудников, которые во все времена являются главным активом организации. Сейчас пришло время строить новые коммуникационные стратегии здесь, в России. Имея многолетний опыт работы в международных корпорациях, я с командой внедряю лучшие инструменты и выстраиваю новую систему управления репутацией одного из крупнейших промышленных холдингов России. Уже сейчас мы видим результаты – Группа НВРК является абсолютным лидером отрасли, пользуется авторитетом на рынке и привлекательна для потенциальных сотрудников. Это лидерство базируется на уважении и доверии к сотрудникам, клиентам и партнерам, их потребностям и стремлениям. Сегодня мы находимся в новой эпохе трансформации, которая показывает необходимость внедрения такого же подхода к выстраиванию коммуникаций во всех отечественных компаниях, так как от этого зависит дальнейшее развитие не только российского бизнеса, но и страны в целом. Наша работа доказывает, что мы способны это сделать!