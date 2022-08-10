Профицит бюджета за месяц сократился втрое

Профицит федерального бюджета РФ в январе-июле текущего года, по предварительной оценке Минфина, снизился до 482 млрд рублей против 1,37 трлн рублей по данным за январь-июнь. За семь месяцев поступило 15,778 трлн рублей доходов, расходы были исполнены на 15,296 трлн рублей, следует из информации, представленной на сайте ведомства.

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«Объем поступивших доходов – 15 777 730,1 млн рублей или 63,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; исполнение расходов – 15 295 809,8 млн рублей или 64,6% к общему объему расходов федерального бюджета и 55,9% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений», — говорится в сообщении Минфина.

Больше всего доходов за первое полугодие поступило от Федеральной налоговой службы — 11 трлн рублей (65,7% к прогнозным показателям), Федеральной таможенной службы (3,873 трлн рублей или 62,2%) и других федеральных органов (879 млрд рублей или 43,7%).

