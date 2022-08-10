Рублевые активы ходят за нефтью — но недалеко

Российский рынок акций начал день с умеренного снижения, но просадка была быстро выкуплена, и по итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи вырос примерно на 0,3%.

Наиболее сильно в начале торгов падают акции черных металлургов. При этом «Норильский Никель» не поддержал снижение своих «черных собратьев» и слабо подрастает, продолжая пытаться не свалиться под отметку 15 тыс. руб. Большинство аналитиков не рекомендуют покупать «металлические» акции, считая, что нисходящий тренд по бумагам сектора еще не закончен.

Статья по теме: «Дружба» «Дружбой», а прогнозы врозь

Началась фиксация прибыли по акциям нефтяников, которые были значительно лучше рынка вчера, когда котировки нефти получили поддержку от приостановки прокачки по нефтепроводу «Дружба». Поздно вечером, однако, прошла информация о том, что Венгрия готова заплатить Украине за транзит российской нефти. В результате сегодня нефть подешевела на 0,8% и стоит $95,5 за баррель. Аналитики говорят о формировании технического сопротивления росту нефти в районе $98. Ранее эта отметка неоднократно сдерживала котировки «черного золота» от снижения.

При этом растут не очень ликвидные акции «Татнефти»: в понедельник совет директоров компании озвучит позицию относительно выплаты полугодовых дивидендов. Трейдеры склоняются к мысли, что компания распределит среди акционеров часть заработанного за полугодие.

В то же время инвесторы продолжают осторожно покупать бумаги компаний, бизнес которых ориентирован на внутренний рынок. Так, сегодня в числе лидеров роста расположились расписки Fix Price. Бумага является одной из самых интересных и безопасных в сегменте ритейла. Бизнес компании ориентирован на продажу товаров в самом низком ценовом сегменте, который всегда будет популярен.

Растет и «Детский Мир», у которого инвесторы ожидают увидеть рост выручки в результате покупок к новому учебному году.

Не исключено, впрочем, что на днях по этим бумагам прокатится волна фиксации спекулятивной прибыли, а спрос перекинется на их конкурентов.

Из высоколиквидных акций лучший результат (+3,5%) показывают обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». К беспричинному росту и снижению этой бумаги все уже привыкли, а аналитики даже не пытаются объяснить такие движения.

В целом ситуация на рынке акций остается неопределенной. Не исключено повторение вчерашнего сценария, когда после утреннего снижения мы наблюдали 8 «зеленых» часовых свечек подряд, что говорит о силе покупателей. Технический анализ не исключает роста Индекса Мосбиржи примерно на 3% и его ухода в район сильного сопротивления 2200 пунктов. Но для реализации такого сценария нужны какие-нибудь позитивные новости или рост нефти.

Любой же негатив тут же вызовет сильную фиксацию прибыли.

Рубль начал день с отступления, отдав доллару за полтора часа торгов около полупроцента стоимости. Техническая картина по паре доллар-рубль остается неизменно: седьмой день подряд продолжается консолидация в очень узком диапазоне 60—61 руб. за доллар.

Как правило, после такого затишья следует сильное движение. Так, в начале июня после пятидневного боковика рубль сформировал мощную волну роста, в результате которой за 20 дней укрепился к доллару почти на 20%.

Сейчас такого сильного движения россиянина ждать не стоит, поскольку резко упали поступления валюты от продажи газа, а многие экспортеры уже переориентировались на поставки своей продукции на Восток и вряд ли будут активно продавать «безопасные» юани и гонконгские доллары.

Но все-таки шансы на умеренный рост рубля высоки — в том числе и потому, что население может начать избавляться от безналичной валюты, опасаясь, что подсанкционные банки в любой момент могут воспользоваться правом «заморозить» долларовые и евровые счета.