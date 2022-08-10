«Транснефть» запустила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Венгрии и Словакии

Российская компания «Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» в сторону Венгрии и Словакии.

Об этом сообщил советник президента компании Игорь Демин, передает «РИА Новости».

«Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут», — цитирует Демина агентство.

Ранее сообщалось, что венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок, оплатив транзитные расходы.

Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области, пересекает Брянск и затем разветвляется на два участка: северная ветка проходит по территориям Белоруссии, Польши и Германии, южная тянется через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

Прокачка по магистрали в 2019 году составила 42,3 миллиона тонн, в том числе в Чехию — 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов, в Венгрию — 4,1 миллиона тонн. В прошлом году «Транснефть» сократила прокачку до 35,9 миллиона тонн. Предполагалось, что в 2022 году транзит увеличится до 45,5 млн тонн.

Во вторник стало известно, что «Укртранснафта» 4 августа приостановила транзит российской нефти в ЕС по южной ветке «Дружбы» из-за проблем с оплатой у «Транснефти». Украинская компания оказывает услуги по транспортировке на условиях стопроцентной предоплаты, но при последней попытке осуществления платежа за транзит деньги вернулись на счет ПАО «Транснефть». «"Газпромбанк", обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением в действие седьмого пакета санкций», — пояснил представитель «Транснефти». Транзит по северной ветке нефтепровода через Белоруссию в направлении Польши и Германии идет штатно, отметили в компании.