ЦБ сообщил о стремительном росте количества операций в СБП

Объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) за шесть месяцев текущего года составил 5,4 трлн рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. Только во втором квартале количество торговых предприятий, принимающих оплату через СБП, увеличилось в полтора раза, а сумма покупок выросла вдвое, сообщается на сайте Банка России.

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«Всего в II квартале 2022 года граждане провели через СБП операций на 3 трлн рублей, что втрое больше прошлогоднего показателя за такой же период. При этом за первое полугодие 2022 года в СБП совершено более 1 млрд операций на 5,4 трлн рублей, что превышает аналогичные показатели за весь 2021 год. К системе подключено 211 банков», — говорится в сообщении ЦБ.

Согласно статистике регулятора, в апреле-июне один пользователь совершил в среднем порядка 13 операций в СБП, тогда как в I квартале этот показатель был равен 10.

Количество и сумма проведенных через СБП переводов граждан по итогам II квартала 2022 года увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 38% и 23% соответственно. Число предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через эту систему, по сравнению с предыдущим кварталом, увеличилось почти в полтора раза — до 362 тысяч. Большинство из них (90%) являются субъектами малого и среднего предпринимательства. В Центробанке также отметили растущий спрос на сервис переводов юрлиц гражданам (например, страховые выплаты, от брокеров и прочие) — они выросли втрое по сравнению с аналогичными показателями I квартала.

