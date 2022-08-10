В России упали цены на мебель

В мае 2022 года отпускные цены производителей и потребительские цены на мебель начали снижение и в конце июня практически вернулись на уровень начала года, свидетельствуют оперативные данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, поступившие в распоряжение «Эксперта». В качестве причиной появления новой тенденции в АМДПР указывают на текущий кризис перепроизводства на рынке древесных плит.

Согласно данным исследования маркетинговой компании «Экспресс-Обзор», в июне текущего года отпускные цены на древесные плиты сократились по сравнению с показателем предыдущего месяца на 5,4 процентных пункта. Это самое масштабное снижение цен за последние 1,5 года.

По мнению главы Первой мебельной фабрики, президента АМДПР Александра Шестакова, одной из глобальных причин столь существенного снижения отпускных цен на плиты стало их перепроизводство. В силу такого положения вещей поставщики ДСП и OSB, являющихся основным сырьем для мебельной промышленности, вынужденно снижают цены уже на свою продукцию. Как следует из данных исследования «Экспресс-Обзора», за первое полугодие 2022 года объем производства ДСП и OSB в России сократился на 6%, но критичными для отрасли стали май и июнь, когда выпуск продукции сократился на 23% и 35% в сравнении с показателями годичной давности.

«Одновременно с этим, также в мае, производители плит стали снижать отпускные цены для внутренних потребителей, на конец июня ДСП и OSB можно было покупать практически по тем же ценам, что и в январе. Падение стоимости основного сырья позволило и мебельщикам значительно снизить отпускные цены на свою продукцию», — заявил Александр Шестаков.

«Снижение потребительских цен на рынке мебели было зафиксировано еще в мае 2022 года, в июне тенденция стала укрепляться. Это своего рода знаковое событие для всей мебельной отрасли: до сих пор на протяжении двух десятилетий, с января 2002 года, потребительские цены на мебель месяц от месяца росли», — подчеркнул Александр Шестаков. Однако, по его мнению, это «не самый хороший знак для производителей и продавцов мебели».

Согласно статистике, начиная с марта 2022 года объемы производства мебели в натуральном выражении снижаются. И хотя в июне наблюдался небольшой рост по сравнению с маем, аналитики считают это явление сезонным и не влияющим на общий тренд. «В стоимостном выражении за счет роста цен по отношению к аналогичному периоду 2021 года выпуск мебели пока еще показывает рост. Однако мы видим, что темпы замедляются, и очень вероятно, что уже в июле впервые с ковидной весны-2022 показатели производства мебели в денежном выражении снова провалится в отрицательную зону», — предупредил Александр Шестаков.