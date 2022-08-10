В России зафиксирован максимум заболевших коронавирусом с конца марта

В России за минувшие 24 часа зарегистрирован 23 771 новый заболевший коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее, 9 августа, суточный показатель составлял 16 325 зараженных.

Госпитализированы за прошедшие сутки 2 666 человек; количество госпитализаций увеличилось на 3,6% по сравнению со вторником. Скончались 56 пациентов с коронавирусом (днем ранее сообщалось о 60 погибших).

Отмечается, что число новых инфицированных достигло максимума с 26 марта, когда заболевание обнаружили у 24 072 человек.

Лидерами антирейтинга по числу новых случаев COVID-19 за сутки стали Москва (8608 новых заболевших за 24 часа), Санкт-Петербург (2894 новых случаев), Московская область (1524) и Краснодарский край (775).

Заболеваемость коронавирусом в РФ начала расти в июле после трех месяцев стабильного снижения. В Роспотребнадзоре несмотря на это заявляют, что причин для введения новых ограничений в стране нет. Пожилым людям и всем, кто имеет хронические заболевания, рекомендовано носить маски в общественных местах. В столичном оперштабе поясняли, что рост заболеваемости COVID-19 в городе связан с распространением неопасного подштамма омикрона.