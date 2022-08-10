Венгерская MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит нефти по «Дружбе» через Украину

Словацкая нефтеперерабатывающая компания Slovnaft и венгерская MOL оплатили транзит российской нефти по украинскому участку трубопровода «Дружба».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Slovnaft.

«Украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба"», — указывается в пресс-релизе. Отмечается, что Slovnaft уже произвела оплату и ожидает, что поставки нефти возобновятся в ближайшие дни.

«С этим решением согласилась и российская сторона», — уточняют в пресс-службе словацкого предприятия.

Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик сообщил, что прокачку по трубопроводу запустят уже в скором времени, передает ТАСС. «Прокачка нефти по "Дружбе" может возобновиться в ближайшие часы», — заявил чиновник.

Накануне, 9 августа, стало известно, что «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти в ЕС по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» из-за проблем с оплатой у «Транснефти». Украинская компания оказывает услуги по транспортировке на условиях стопроцентной предоплаты, но при последней попытке осуществления платежа за транзит деньги вернулись на счет ПАО «Транснефть». «"Газпромбанк", обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением в действие седьмого пакета санкций», — пояснил представитель «Транснефти». Транзит по северной ветке нефтепровода через Белоруссию в направлении Польши и Германии идет штатно, отметили в компании.