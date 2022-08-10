Ефимов: выпуск мебели в Москве вырос в 1,5 раза в январе-июне

Производство мебельной продукции в столице в первом полугодии 2022 года выросло в 1,5 раза, объем поставок достиг почти 8 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Комфортные условия для ведения бизнеса и развитая промышленная инфраструктура способствуют постоянному росту объемов производства в Москве. Так, выпуск мебели в столице в первой половине 2022 года увеличился на 48,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. За то же время производители поставили заказчикам товары на 7,9 миллиарда рублей – это на 14,5% превышает показатель января – июня прошлого года», – рассказал Ефимов.

Изготовлением мебели в Москве занимаются 90 предприятий, четыре из них относятся к средним и крупным.

«В городе выпускают деревянную, металлическую и мягкую мебель для социально значимых учреждений, жилых, офисных и торговых помещений. Например, в первой половине 2022 года столичные компании произвели кухонную мебель более чем на 460 миллионов рублей – это в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года», – отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) на востоке столицы появится новый корпус по производству мебели для общеобразовательных учреждений, офисов и дома. На эти цели инвестор направит 280 млн рублей. На новом предприятии планируют выпускать около 500 тысяч единиц продукции в год.