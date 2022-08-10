ЕС откажется от российского угля, а Россия откажется от Европы

С 10 августа в ЕС и Великобритании начал действовать официальный запрет на импорт угля из России. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет около четверти всего российского угольного экспорта, который сократится на 8 млрд евро в год. Согласно статистике BCS Global Markets, до начала спецоперации на Украине Россия обеспечивала 70% потребностей Евросоюза в одном только энергетическом угле.

Впрочем, и ЕС, и РФ уже нашли способ выйти из ситуации. Европа переключилась на поставки из Колумбии, ЮАР и Австралии, а Россия продолжает кратно наращивать экспорт в страны Азии и Турцию. Так, бьют рекорды поставки отечественного угля в Индию. В мае 2022 года они увеличились на 25% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

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Европа сменила угольную ориентацию

Российское экспертное сообщество уверено: опасения, связанные перенаправлением наших энергоресурсов на азиатские рынки, не вполне оправданны. Несмотря на высокие скидки, которые Россия предоставляет азиатским партнерам (по некоторым оценкам дисконт доходит до 50%), колоссальная общемировая стоимость угля нивелирует разницу. Логистические и другие технические проблемы российское правительство сможет со временем решить, учитывая, что теперь стране нет необходимости работать и по европейскому, и по азиатскому направлениям. А это значит, что РФ может направить все мощности в Азию, оставив Европу самостоятельно разбираться с новыми поставщиками и высокой стоимостью невыгодных поставок.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заметил, что зачастую уголь проще заменить, чем другие виды энергоресурсов, так как данный вид сырья есть в наличии и добывается во многих странах мира. Именно поэтому европейцы практически сразу подняли тему введения эмбарго на поставки этого вида топлива из РФ, так как рассчитывали легко найти иных продавцов. Впрочем, уверен эксперт, данный фактор и привел к скачку цен и росту потребления угля в ЕС, несмотря на провозглашенный там «зеленый курс».

При этом переориентация России на азиатские рынки, а также Турцию не сделала продажу отечественного топлива менее рентабельным за счет сохранения общемировых высоких цен на уголь. Впрочем, в связи с явной нехваткой логистических мощностей, а также необходимостью создания своего фрахта и поиска альтернативных страховщиков, стоимость операций по поставкам для РФ возрастает, отметил в комментарии «Эксперту» Станислав Митрахович. В связи с этим план по строительству Восточного полигона, для реализации которого, очевидно, потребуется большое количество финансовых вложений, становится все более актуальным.

Согласен с коллегой и ведущий аналитик фонда Национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Сейчас можно грузить уголь в черноморских бассейнах и на Балтике. Да, транспортировка занимает больше времени, соответственно, мы вновь больше тратим. Но при этом, благодаря высоким ценам на уголь, сохраняется рентабельность поставок. Постепенно России надо переориентироваться на железную дорогу, ведь стратегически азиатский рынок все равно будет основным», — заявил он «Эксперту».

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Скидки не мешают угольщикам России зарабатывать

Что касается дисконта на поставляемые энергоресурсы, то, как заметил Игорь Юшков, для России это стало необходимой мерой. «Если РФ хочет выйти на новые рынки, уйти в Азию, то надо выбить существующих поставщиков. Дать скидку, чтобы покупали именно у нее. Конечно, приходится давать дисконт, но скидка варьируется в зависимости от ситуации. Рынок сейчас будет перестраиваться, и размер дисконта будет меняться», — добавил он.

При этом эксперт подчеркнул: скидки не приводят к тому, что российский экспорт угля становится убыточным. «Пока нам везет потому, что все это компенсируется высокими ценами и спросом на уголь. В Европе везде проблемы с другими источниками энергии: с атомом, с гидростанциями, газ дорогой. В Европе и запускают даже угольные электростанции. Кстати, начался данный процесс и в Азии, чтобы не конкурировать с европейцами за газ. Все забыли про климатическую риторику», — констатировал Игорь Юшков.

В свою очередь аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев обратил внимание, что если вести расчет от котировок угля в австралийском Мельбурне, которые некоторое время держались выше 400 долларов за тонну, то даже при пятидесятипроцентной скидке стоимость угля остается выше, чем 2 года назад, когда «черное золото» котировалось ниже 100 долларов за тонну, но все равно экспортировалось.

«Впрочем, если бы не европейское эмбарго на уголь и не необходимость перенаправлять поставки в другие регионы, то и рыночные цены были бы ниже, а дисконты — меньше. Полагаю, себе в убыток угольщики продавать не будут, и цены продаж обеспечивают им достаточную рентабельность, даже с учетом удлинения транспортного плеча», — добавил он.

Более того, Алексей Калачев считает, что перспективы экспорта российского угля в направлении Юго-Восточной Азии, в частности — в Индию, более чем хорошие. Нью-Дели давно испытывал живой интерес к сырью из РФ, а теперь кратно увеличивает закупки.

«Индийский рынок угля потенциально может заместить для России европейский. Хотя, конечно, географически поставки в Индию в любом случае будут иметь длинное транспортное плечо — хоть с Дальнего Востока, хоть с Балтики, хоть с Черного моря. Кстати, хочу напомнить, что в конце прошлого года на Черном Море в порту “Тамань“ был открыт современный и самый мощный в России угольный терминал с объемом погрузки около 50 млн тонн в год, что примерно соответствует объему экспорта российского угля в ЕС. И к этому порту была построена железная дорога с потенциальным грузооборотом до 90 млн тонн в год. Отмечу также, что по мере снятия напряженности в логистике международной торговли, стоимость фрахта постепенно снижается. Индекс Baltic Dry, отражающий стоимость фрахта, уже фактически вернулся на уровень января-февраля 2022 года», — заключил он.

Остается добавить, что ситуация с уходом российского угля с европейских рынков в Азию весьма схожа с происходящим и во многих других секторах экономики. Разворот на Восток продолжается.