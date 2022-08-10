Жара из Европы дойдет до Центральной России к концу недели

Жаркая погода надвигается на Россию с запада, повышение температуры на территории европейской части страны ожидается с четверга, 11 августа.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Европейская жара до нас дойдет, но все-таки не будет такой сумасшедшей жары, когда температура 35-36 градусов, как во Франции, Испании, на западе Германии, в Италии, где реки пересохли, и вводится регулирование», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

По словам специалиста, экстремальная жара в Западной Европе связана «с хорошо развитым антициклоном», и его влияние постепенно будет сказываться и в центре европейской части России.

Уже завтра, 11 августа, температура воздуха будет в диапазоне 24-26 градусов, осадков не предвидится; в пятницу, 12 августа, ожидается уже 26-28 тепла. «И вот такая температура до 30 градусов прогнозируется и в субботу, и в воскресенье», — отметил Вильфанд.

Он пояснил, что прохладная погода в начале этой недели установилась благодаря северному ветру; в конце недели определяющим фактором станет уже влияние солнечной энергии.

«Рассчитывать, что с понедельника (15 августа) можно будет играть на понижение не стоит, в начале следующей недели тоже будет высокая температура около 30 градусов. Казалось бы, август, дело к осени, а нужно настраиваться на летнюю погоду, температура при которой существенно отличается от нормы. Осадков ждать тоже не стоит», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

В странах Европы в последние недели наблюдается аномальная жара. В частности, в Великобритании в июле зафиксировали самую высокую температуру с момента начала метеонаблюдений — 40 градусов. Впервые в истории страны там объявили чрезвычайную ситуацию из-за погоды. В Португалии столбики термометров поднимались до 46-градусной отметки. Температура в Испании, Италии и Греции превышает 30 градусов.