Акции дня: трейдеры разочарованы отказом «Распадской» от выплат дивидендов

Бумаги угольной компании «Распадская» снижались по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 11 августа. Акции опустились на -7,24% до 295,45 руб. за штуку.

Давление на акции оказал отказ совета директоров компании от выплат дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года. При этом компания показала хорошие финансовые результаты по МСФО за первые шесть месяцев года: чистая прибыль выросла в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 662 млн долларов. Выручка увеличилась в 2,5 раза до 1,69 млрд долларов. Основными факторами роста показателей стали увеличение цен на уголь, а также ослабление рубля.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,86% до 2133,11 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,08% до 1106,29 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:59 мск составила 99,93 долларов за баррель (+2,60%). Российская валюта укреплялась – 60,61 руб. за доллар.