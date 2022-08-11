Американская дуэль: Федрезерв против теханализа

Первый за полтора года случай, когда данные по инфляции в США оказались ниже ожиданий, не мог не всколыхнуть рынок. Снижение ее темпов с 9,1% в июне до 8,5% в июле — явление удивительное и редкое. Согласно расчетам Reuters, это было самое стремительное замедление темпов роста цен с 1973 года.

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И этот же факт напоминает о том, что само по себе это событие не такое многообещающее, каким может казаться. Все-таки в тот раз до настоящей победы над инфляцией Штатам пришлось ждать еще десятилетие. Но вчера был не тот день, когда рынок стал бы задумываться об этом. Мысль о том, что теперь ФРС не будет слишком усердствовать с ужесточением денежно-кредитной политики, а угроза рецессии вообще отступила, быстро охватила массы.

«На данный момент всю эту историю о рецессии, действительно, нужно отложить на полку, — говорила, например, CNBC главный экономист Jefferies Анета Марковска. — Думаю, сейчас, при поддержке разворота инфляции, будет переход к более сильному развитию событий.»

Новый нарратив был оперативно поддержан и моделью ФРБ Атланты GDPNow, которая прогнозирует ВВП, отслеживая экономические данные в режиме реального времени. В среду прогноз темпов роста экономики в июле-сентябре был увеличен ею до 2,5%, что заметно лучше отрицательных значений двух предыдущих кварталов.

Покупки акций шли до самого вечера, так что в итоге основные фондовые индексы США закрылись вблизи максимумов дня. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,63%, S&P 500 — на 2,13%, а Nasdaq Composite — на 2,89%.

Нельзя, конечно, преуменьшать и роль закрывавшихся «шортов». У завсегдатаев форума WallStreetBets был удачный день — капитализация многих компаний с высокой долей акций, проданных в короткую, показала двузначный рост.

MicroVision прибавила 10,37%, AST SpaceMobile — 10,49%, Lordstown Motors — 10,59%, Clarus — 12,07%, Verve Therapeutics — 12,67%, Desktop Metal — 14,12%, Carvana — 14,19%, Heron Therapeutics — 14,36%, EVgo — 14,58%, Marathon Digital Holdings — 15,95%, Vuzix — 16,61%, а Upstart Holdings — 17,75%. Доля «шорта» в этих акциях составляла от 26,46% до 39,56%.

Естественно, на рынке возникли дискуссии о том, каким будет продолжение, и даже о том, не следует ли считать, что налицо уже что-то большее, чем «медвежье ралли». Индексы закрылись на максимумах с 4 мая, пробив тем самым важные уровни. S&P 500, в частности, закончил день на отметке 4210,24 пункта. Это позволяло с высокой вероятностью прогнозировать выход на трибуну известного технического аналитика.

Bloomberg цитировал соучредителя Renaissance Macro Research Джеффа де Граафа. Он 11 лет подряд (правда, еще в нулевых и десятых годах) признавался Institutional Investor Magazine лучшим техническим аналитиком года.

«Прорыв уровня 4177 на S&P 500 важен с точки зрения следования за трендом, потому что он начинает устанавливать последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов — в общем, то, что более ласково называют восходящим трендом», — сообщил он.

Ему оппонировал главный инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовалл, не желающий и слышать о бычьем рынке пока S&P 500 не отыграет половину потерь. Это выдавало в нем верного сторонника Фибоначчи.

«Это останется ‘медвежьим ралли’, пока мы не закроемся выше уровня 4232 на S&P, — настаивал он. — После — другое дело. История говорит, что ни один медвежий рынок не отыгрывал 50% своего падения только для того, чтобы установить еще более низкий минимум. Это стало бы ранним сигналом того, что медведи остались позади».

Но была в этой дискуссии и еще одна заинтересованная сторона. Борьба с инфляцией, которая все еще находится на уровне 1982 года, и близко не выиграна. ФРС ужесточает финансовые условия, а растущий фондовый рынок их смягчает. Неудивительно, что вчера сразу два ее представителя пытались донести до публики, что ничего не меняется.

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс назвал инфляцию неприемлемо высокой и говорил о подъеме ставки до 3,75—4% в следующем году. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ФРС очень далека от объявления победы над инфляцией. Он отметил, что не видел ничего, что могло бы изменить необходимость повышения ставки до 3,9% к концу года и до 4,4% в 2023 году. И риск рецессии, по словам Кашкари, его не остановит.

Пока рынок к этому не слишком прислушался. Он ждет достижения максимума ставки в 3,5—3,75% уже в этом году и ее снижения в следующем. У ФРС, впрочем, есть не только аргументы, но и все необходимые инструменты для того, чтобы изменить ожидания.