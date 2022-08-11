Чистая прибыль «Распадской» в первом полугодии 2022-го увеличилась в четыре раза

Чистая прибыль угольной компании «Распадская» по МСФО увеличилась в первом полугодии 2022 года в 4,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2021-го и составила $662 млн.

Выручка «Распадской» за отчетный период выросла в 2,5 раз, до $1,689 млрд. Операционная прибыль составила $839 млн против $224 млн годом ранее. Доналоговая прибыль увеличилась до $839 млн против $205 млн за первое полугодие 2021-го.

Показатель EBITDA компании увеличился в три раза, превысив $1,05 млрд. В первом полугодии 2021-го показатель составлял $310 млн. Чистый денежный поток от операционной деятельности — $533 млн против $314 млн годом ранее. Рентабельность по прибыли поднялась до 39% против 24% в 2021-м.

Отмечается, что на этом фоне объем добычи рядового угля всех марок за отчетный период составил 10,1 млн тонн по сравнению с 11,6 млн тонн в первом полугодии прошлого года. Капитальные вложения — $97 млн против $113 млн годом ранее.

В компании указывают на то, что на финансовых показателях отразилось резкое укрепление курса рубля. Уточняется, что с учетом ориентации на экспортные продажи по итогам первого полугодия 2022 года компания получила $114 млн убытков, связанных с курсовыми разницами. Подчеркивается, что в настоящий момент «Распадская» организует экспортные каналы с учетом текущих условий, для того чтобы обеспечить и поддержать своевременное поступление выручки.

В компании обращают внимание на активное развитие рынка Индии и отмечают, что европейские экспортные потоки перераспределяются на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Предприятие переключается на российских поставщиков, а также ищет альтернативы за рубежом. В частности, заключен контракт на поставку механизированного комплекса китайского производства для шахты «Распадская», указывается в сообщении.

«В России происходит снижение спроса на угольную продукцию со стороны металлургических предприятий. На экспортных направлениях возникают трудности в части логистики и взаимодействия с потребителями. Кроме того, возросшая мировая инфляция сказывается на росте издержек компании», — рассказал президент Распадской угольной компании Илья Широкоброд.

«Распадская» является крупнейшим производителем коксующегося угля в России. Производственный комплекс компании включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области, а также одну шахту в Тыве. Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля.

Около 93,24% акций «Распадской» принадлежат компании Evraz, которая накануне, 10 августа, объявила о продаже своего североамериканского дивизиона.