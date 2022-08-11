En+ Group соберет лучших школьников-робототехников на Байкале

Компания En+ Group, основанная предпринимателем Олегом Дерипаской, в середине августа проведет бесплатный лагерь для юных робототехников на Байкале. Участие в проекте примут 60 преподавателей этой дисциплины и капитаны школьных робототехнических команд.

Образовательный лагерь организуют в рамках программы <Энергия в каждой капле>, созданного для поддержки и развития образования в области высоких технологий. Так, учащиеся 5-9 классов в своих школах с помощью конструкторов LEGO Education изучают принципы работы гидроэлектростанций. На примере Ангаро-Енисейского каскада они моделируют цепочку событий: от строительства ГЭС до подачи электричества в жилые дома. А лучшие ученики входят в состав роботехнических команд, которые выступают на соревнованиях разного уровня.

Ожидается, что в этом году отель-кемпинг <Данко> на берегу озера Байкал приедут лучшие учителя и школьники-робототехники из Иркутской области, Красноярского края, Челябинской области, Московской области, Нижнего Новгорода, Улан-Удэ, Омска и Екатеринбурга. Их ждут тренинги, мастер-классы, образовательные игры и проектная деятельность.

Отметим, что в этом году участники также будут соревноваться друг с другом в трех возрастных категориях. Им предстоит выполнить задания на игровом полигоне, разработать инновационный проект по гидроэнергетике, а также ответить на вопросы и решить задачи, связанные со строительством и работой ГЭС. В дальнейшем продемонстрировать свои знания и умения юные робототехники смогут на главном сибирском робототехническом фестивале <РобоСиб>, который пройдет в январе 2023 года.

<Лагерь проекта <Энергия в каждой капле> - это часть комплексной программы En+ Group по развитию образования в регионах России. Наше особое внимание нацелено на молодое, подрастающее поколение: тех, кому развивать наши регионы и предприятия, работающие в них. Важно, чтобы уже в школе у ребят формировался интерес к будущей профессии, образованию, желание развиваться и добиваться результатов, ставить перед собой амбициозные задачи и решать их>, - рассказала заместитель генерального директора En+ Вера Курочкина.

Она добавила, что на предприятиях компании много возможностей для увлеченных специалистов-робототехников. <Мы будем рады, если в будущем они присоединятся к нашей команде>, - подчеркнула Вера Курочкина.

Добавим, что фестиваль <РобоСиб> - крупнейший в Сибири. Почти 10 лет он проходит при участии En+ Group. Ежегодно на нем соревнуется в программировании и проектировании робототехники почти тысяча юных талантливых изобретателей. Многие из ребят затем участвуют в общероссийских и международных состязаниях, поступают в технические вузы.

En+ Group поддерживает и другие образовательные и научные проекты в регионах. Так, в партнерстве с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом (ИРНИТУ) работает <Академия IT>. Вуз ежегодно выпускает <золотую сотню> специалистов по направлениям, связанным с высокими технологиями.

Компания также выплачивает персональные стипендии студентам вузов и колледжей. Претенденты проходят конкурсный отбор. В числе специальностей - традиционная для En+ энергетика, металлургия, теплоэнергетика и теплохимия, а также медицина и педагогика.