Фунт стерлингов и фунт лиха: баланс на грани

С начала года фунт стерлингов упал на 10% по отношению к доллару, заняв место в тройке худших среди аналогов G-10, поскольку темпы повышения ставки Федерального резерва опережают темпы Банка Англии. Но монетарные власти страны все же не могут игнорировать высокие темпы инфляции: это заставляет их повышать процентные ставки, и фунт сегодня чувствует себя немного лучше, чем в начале года.

В частности, отмечает управляющий директор ИК «Алго Капитал» Михаил Ханов, чье мнение публикует ТАСС, в начале августа состоялось плановое заседание Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. По его итогам процентная ставка британского ЦБ была повышена шестой раз подряд и составила 1,75% – максимальное значение с декабря кризисного 2008 года.

Более того, ставка была увеличена сразу на 0,5% вместо стандартного шага 0,25%. Этот симптоматичный факт не остался без внимания участников финансовых рынков. Дополнительным фактором стерилизации денежной массы в Великобритании должен стать ожидаемый запуск программы продаж государственных облигаций на сумму порядка 10 млрд фунтов стерлингов (около $12 млрд) в квартал.

Таким образом, констатирует Ханов, британский Центробанк недвусмысленно ужесточает монетарную политику в условиях устойчиво высоких темпов инфляции. В июне она ускорилась до 9,4% в годовом выражении, что является максимальным значением за четыре десятилетия. Согласно обновленному прогнозу, инфляция в Великобритании в четвертом квартале текущего года превысит 13%. При этом ожидается вступление экономики в состояние рецессии в четвертом квартале. Оно способно затянуться на срок около 15 месяцев, то есть на пять кварталов.

Тем не менее, пишет ProFinance со ссылкой на слова стратега Societe Generale SA Оливье Корбера, фунт, вероятно, упадет до самого низкого уровня с момента краха в начале пандемии, поскольку Федеральная резервная система все же продолжает опережать Банк Англии в процессе повышения ставок.

Недавнее предупреждение Банка Англии о рецессии в сочетании с растущими ожиданиями очередного повышения процентной ставки в США на 75 базисных пунктов может поставить фунт под угрозу падения ниже 1,20 за доллар «в самом ближайшем будущем», — считает Корбер.

Выход из боковика возможен в обе стороны

Британская валюта выросла в конце июля в ожидании того, что ФРС откажется от агрессивного ужесточения. Но восстановление было прервано в этом месяце, поскольку тональность официальных лиц США звучала более жестко, а Банк Англии представил мрачные экономические прогнозы, которые затмили повышение ставки на 50 базисных пунктов.

С точки зрения технических сигналов, говорит сооснователь Aravana MFO Сергей Усков, пара фунт/доллар уже длительное время торгуется в боковом канале 1,1885–1,2350. В данный момент нет серьезных оснований для выхода за пределы любой из его границ. В то же время, краткосрочно можно ожидать развития восходящего импульса к 1,2277.

Фундаментальный фон для английской валюты смешанный, отмечает эксперт. С одной стороны, постепенно снижается политическая неопределенность – этим летом Борис Джонсон заставил британцев понервничать. С другой, напор доллара может вернуться в любой момент. Он же подсветит и стратегические проблемы: сложности с реализацией Brexit в деталях отношений с Северной Ирландией, растущую инфляцию и специфику консервативной позиции Банка Англии.

Борьба с ростом цен – в приоритете

Британский фунт в середине недели приостановил падение к доллару начала августа, когда он опустился с рубежей 1,2290 к 1,2000, констатирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Да, сегодня он снова поднимался почти до 1,2300, но дело здесь не в фунте, а в долларе. 10 августа вышли важнейшие для рынков показатели июльской инфляции в США. Она показала неожиданно резкое ослабление – до 8,5% с 9,1% в июне и при прогнозе 8,7%.

Значение этих данных в том, что Федрезерв США во главу угла своей денежной политики ставит борьбу с ростом цен, поясняет эксперт. Ради этого он достаточно агрессивно повышает процентную ставку и анонсирует сохранение этого тренда на перспективу. Но значительное – сильнее ожиданий – снижение индекса потребительских цен (ИПЦ) может заставить ФРС замедлить запланированные темпы роста ставки. Это означает меньшее и более медленное увеличение доходности американских активов, а значит снижает привлекательность доллара.

Поэтому после выхода статистики заметно снизился индекс доллара USDX – его отношение к шести основным валютам, включая фунт. USDX падал с 106,3 к 104,5 пунктам. Но с технической стороны очень важно, уверен Гойхман, что ни USDX, ни фунт не удержались на своих позициях и несколько отступили. Четверг начался с уровней, на которых остановились котировки накануне – в районе 105 по индексу доллара и 1,2220 по паре GBP/USD.

ФРС: умеренность, но не отказ

То есть, движение против доллара не продолжилось. Рынок посчитал, что почти трёхпроцентное его ослабление за день вполне адекватно событию, указывает аналитик. Технические рубежи, которые позволяли бы говорить об изменении тренда, не преодолены. Это имеет свои веские причины. Да, ФРС может снизить нажим своей политики ужесточения, но ни в коем случае не свернёт её. Фьючерсы на ставку ФРС на сентябрь показывают: вероятность её повышения до 3% повысилась за день с 66% до 72%, тогда как число предполагающих её подъём сразу до 3,5% сократилось с 34% до 28%.

То есть, от ФРС ожидают умеренности, но не отказа от роста ставки. А это означает, говорит Гойхман, что потенциал укрепления доллара сохраняется. В том числе и к фунту, ставка Банка Англии по которому составляет 1,75% и поднимается заметно медленнее, чем в США. Кроме того, на Туманный Альбион, более близкий к Европе географически и экономически, сильнее воздействуют проблемы Старого Света. В частности, энергетический кризис, крайне высокая инфляция, которая в Великобритании составляет немыслимые 9,4%.

Поэтому на перспективу ближайших недель можно предположить возобновление движения пары GBP/USD вниз, с первыми целями снова в районе 1,2000, ожидает аналитик. На текущей неделе с этих позиций очень важными будут выходящие 12 августа данные по ВВП Великобритании за второй квартал. Прогнозируется снижение темпов его роста до 2,8% год к году по сравнению с 8,7% в первом квартале. Если факт окажется близок к ожиданиям, это может дополнительно оказать давление на английскую валюту. Которая и без того уже познала «фунт лиха».