Магазины H&M заработали в двух торговых центрах Екатеринбурга

Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M, которая приостановила работу в России этой весной, вновь запускает свои точки в Екатеринбурге.

Об открытии магазинов бренда сообщили в справочных службах торговых центров «Гринвич» и «Мега», передает ТАСС. В торговых центрах «Радуга Парк», Veer Mall и «Парк Хаус» рассказали, что магазины H&M пока не работают.

Как отмечает «Коммерсантъ», между ТРЦ «Гринвич» и H&M идет судебное разбирательство. Торговому центру не удалось взыскать с бренда упущенную выгоду в размере 28 млн руб. Теперь представители «Гринвича» собираются обжаловать это решение.

H&M работала на российском рынке с 2009 года. Магазины шведской сети в РФ приостановили свою работу в марте, после начала спецоперации на Украине. В июле компания объявила об окончательном решении уйти из РФ.

Перед уходом H&M открывает свои магазины для продажи оставшихся запасов, которых, как написал ряд СМИ, хватит на 50 недель. На прошлой неделе, 3 августа, пресс-служба ретейлера сообщала о возобновлении работы 10 точек в России, в том числе семи в Москве и двух в Санкт-Петербурге. После новости об открытии магазинов H&M в столичных торговых центрах перед точками сети образовались гигантские очереди, места в которых, в частности, начали предлагать на Avito.

H&M Group — не первый представитель фэшн-рынка, покинувший Россию. О полном уходе из РФ объявили Nike, Levi’s, Victoria's Secret, Uniqlo и другие бренды. Свою долю в России турецкому холдингу FLO Retailing продала компания Reebok. Польская LPP (бренды Reserved, Cropp) передала российское подразделение в собственность компании из ОАЭ. Многие магазины иностранных брендов, в том числе люксовых — Prada, Balenciaga и Gucci — остаются закрытыми. Их дальнейшая судьба в РФ до сих пор неизвестна.