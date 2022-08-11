Melvin Capital: из жертв – в подозреваемые

Melvin Capital был одной из известных прошлогодних жертв розничных инвесторов с форума WallStreetBets. До той истории этот хедж-фонд был на очень хорошем счету. Его средняя доходность составляла гроссмейстерские 30% годовых. Мало кто в мире управления капиталом может похвастаться такой высокой долгосрочной доходностью. Управлявший фондом Гейб Плоткин, впрочем, тоже не смог дотянуть до его десятилетнего юбилея.

Репутация у Плоткина до 2021 года была хоть и немного неоднозначной, но в целом неплохой. Ранее он был звездой в хедж-фонде Стивена А. Коэна SAC Capital Advisors. Сам Коэн называл Плоткина исключительным инвестором. Вот только расстались они в 2014 году после того, как SAC признал себя виновным в совершении уголовных преступлений, связанных с инсайдерской торговлей.

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Как бы то ни было, после создания Melvin Capital, названного, кстати, в честь деда Стивена А. Коэна, тот вложил него около $200 млн. Но были и другие инвесторы — уже в 2015 году активы фонда превышали $1,5 млрд. И вплоть до конца 2020 года, когда он показал прибыль 52,5%, их деньги быстро росли.

Но основная причина сверхвысоких доходностей и громких крахов зачастую одна и та же — недооценка рисков. И история Melvin Capital, увлекавшегося «шортами», это в очередной раз подтвердила. В должной мере захеджироваться от небывалой атаки WallStreetBets он не смог. Но говорят, что на кладбище, в которое одним концом упирается Уолл-стрит, полно могил, последними словами обитателей которых было: «Такого я за всю жизнь на рынке не видал».

В январе акции GameStop выросли более чем на 1700%, а AMC Entertainment Holdings на 800%. Фонд заявил, что стоимость более 10 акций, которые он «шортил», более чем удвоилась за 10 дней, а сам он за месяц потерял половину денег.

Плоткин пытался отыграться. С февраля по декабрь 2021 года фонд быстро рос, но по итогам года потери составили 39%. В конце первого квартала 2022 года его крупнейшие инвестиции включали Live Nation

Entertainment, Hilton Worldwide Holdings, Amazon и Datadog.

В общем, не вышло. В мае Гейб Плоткин заявил инвесторам, что последние 17 месяцев были «невероятно трудным временем» и приступил к закрытию фонда.

А в четверг Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) начала расследование этого дела. Она ищет признаки обмана клиентов и уже связывалась с ними для того, чтобы понять — не были ли они введены в заблуждение. Ее также интересует, не ввела ли компания в заблуждение инвесторов, когда собирала деньги в прошлом году — она делала это уже после потерь от атаки WallStreetBets.

SEC также ищет информацию о том, что хедж-фонд не раскрыл клиентам риски своей инвестиционной стратегии. Это вполне понятно. Можно также предположить, что регулятор, учитывая высочайшие результаты, которые фонд показывал на протяжении многих лет, будет искать и признаки «схемы Понци».

Представитель SEC отказался комментировать запрос Reuters относительно этого дела. Но это, в общем, понятно: на такой ранней стадии расследования комментарии от регулятора бывают крайне редко.