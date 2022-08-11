Минцифры предложило изменить условия ипотеки для айтишников

Минцифры предложило снизить ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%, а порог зарплаты заемщика уменьшить до 120 тыс. рублей в городах-миллионниках. Кроме того, предлагается отказаться от работы заемщика в аккредитованной IT-компании до окончания срока действия ипотеки и ограничиться только пятью годами. Это следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

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Льготная ипотека под 5% для IT-специалистов была запущена в мае, ее действие планируется до 31 декабря 2024 года.

В данный момент Минцифры предлагает снизить ставку по ней с 5% до 3%. Минимальную зарплату айтишников из городов-миллионников опустить со 150 тыс. до 120 тыс. рублей, для остальных муниципальных образований — со 100 тыс. до 70 тыс. рублей, оставив только в Москве зарплатный порог на уровне 150 тыс. рублей. При этом размер зарплаты предлагается рассчитывать вместе с работой по совместительству, но обязательно в аккредитованной IT-компании.

Сейчас банк должен контролировать трудоустройство заемщика в аккредитованной IT-компании на протяжении всего срока действия ипотеки. Министерство предлагает сократить этот срок до пяти лет, увеличив также время поиска новой работы в случае увольнения с трех до шести месяцев. Проектом также предлагается внести изменения в требования к организации, в которой должен работать заемщик, — исключить из них условие о налоговых льготах, сохранив только необходимость иметь аккредитацию.

«Указанные изменения позволят охватить более широкое число работников аккредитованных IT-компаний для получения ими льготного ипотечного кредита в целях улучшения своих жилищных условий», — говорится в пояснительной записке.

