«Мирный» запустил в Адыгее второй комплекс по производству козьего молока

Предприятие агрохолдинга «Мирный», ООО «Мирный Адыгея» ввело в эксплуатацию второй молочно-товарный комплекс по производству козьего молока на 3 тыс. голов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Сообщается, что строительство фермы началось в июне прошлого года.

В начале 2020 года «Мирный» открыл в регионе первый молочно-товарный комплекс на 2 тыс. голов за 694 млн руб. Производительность предприятия достигает 6 тонн молока в сутки. С вводом в эксплуатацию второго комплекса общая продуктивность предприятия вырастет до 15 тонн в сутки.

В «Мирном» отмечают, что предприятие стало крупнейшим в РФ производителем козьего молока. Общий объем инвестиций в проекты превысил 2,3 млрд рублей, создано 80 рабочих мест.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе посещения объекта отметил, что регион заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с агрохолдингом.

«Мы видим, что компания "Мирный Адыгея" поэтапно реализует в республике масштабный проект по созданию кластера молочного козоводства. Для региона это важно появлением новых рабочих мест, налоговыми поступлениями в бюджет, а также формированием имиджа Адыгеи как российского центра по производству и переработке козьего молока», — приводит пресс-служба слова Кумпилова.

Строительство новой фермы является частью масштабного проекта агрохолдинга, реализуемого в республике. В общей сложности компания планирует построить в Адыгее 12 ферм по производству козьего молока, в проект будет вложено 10 млрд руб.

В сентябре 2020 года агрохолдинг также запустил завод по переработке козьего молока годовой мощностью до 6 тыс. тонн молочной продукции. Комбинат выпускает йогурты, сыр, творог, кефир и масло.

По словам руководства агрохолдинга, продукция компании широко представлена на российском рынке. Заключены контракты на поставку компании «Аэрофлот», а также торговым сетям «Азбука вкуса», «Перекресток», «Лента» и «Ашан».

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мирный Адыгея» зарегистрировано в декабре 2017 года специально для реализации проекта. Головная компания — московское ООО «Агрохолдинг Мирный».