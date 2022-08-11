Мировые поставки нефти достигли максимального уровня с начала 2020 года

В июле текущего года мировые поставки нефти достигли постпандемийного максимума.

Это произошло на фоне наращивания добычи странами ОПЕК+ и восстановления индустрии после техобслуживания в некоторых регионах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По сведениям организации, в июле мировые поставки нефти составили 100,5 млн б/с, что стало самым высоким показателем с января 2020 года.

«Мировая добыча выросла на 1,4 млн б/с, до 100,5 млн б/с, после завершения запланированных ремонтных работ в Северном море, Канаде и Казахстане, а Саудовская Аравия увеличила объем добычи в соответствии с увеличением ОПЕК+. Поставки из России также незначительно увеличились», — говорится в сообщении МЭА.

Согласно прогнозам аналитиков, в 2022 году мировые поставки нефти в среднем будут на уровне 100 млн б/с.

В МЭА уточняют, что соглашение ОПЕК+ в отчетном месяце исполнялась на 523%, при этом члены ОПЕК исполняли его на 359%, а не входящие в альянс страны — на 800%. Из этого следует, что члены ОПЕК+ в июле добывали 38,71 млн б/с, хотя в соответствии с условиями сделки могли бы добывать 41,45 млн б/с, отмечают эксперты.

По оценке агентства, Россия в июле нарастила добычу нефти (без учета конденсата) до 9,8 млн б/с, это на 1,03 млн б/с ниже ее установленной квоты. Саудовская Аравия в этом же месяце добывала нефть на уровне своей разрешенной квоты (10,83 млн б/с), указывается в отчете.

Ранее «Эксперт» писал о том, что страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в сентябре на 100 тысяч б/c. С августа прошлого года страны ОПЕК+ наращивали добычу нефти на 400 тыс. б/c в месяц. На министерской встрече 31 марта 2022го план был скорректирован — в период с мая по июнь добыча увеличивалась на 432 тыс. б/с в месяц в связи с новыми для ряда стран базовыми уровнями добычи. На встрече 2 июня коалиция решила ускорить темпы роста добычи нефти до 648 тыс. б/с на июль и август. Такой шаг связан с ожидаемым ростом спроса на нефть и нефтепродукты на фоне восстановления мировой экономики после пандемии коронавирусной инфекции. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 5 сентября.