Можно ли инвестировать в самые дешевые монеты

Сегодня в виртуальном мире существует более 10000 тысяч токенов. Некоторые из них обладают экстремально низкой ценой. Не секрет, что инвесторы выискивают недорогие перспективные монеты. Это позволяет им осуществлять спекуляции, а в перспективе получать высокую прибыль. Поможет ли разбогатеть криптовалюта дешевле рубля — этому вопросу будет посвящен текущий обзор недорогих токенов от портала ProFunds.

Зачем покупать дешевые монеты?

Многие трейдеры передают из уст в уста истории о счастливцах, которые 10 лет назад купили дешевые биткоины ради шутки и сумели сохранить их до наших дней. Некоторые монеты просто раздавались бесплатно и только через многие годы попали на криптобиржи. Действительно, некоторое время назад можно было купить топовые криптовалюты практически даром, однако люди не видели практической пользы блокчейна и обходили монеты стороной. Повезло лишь энтузиастам и экспериментаторам.

Криптовалютный бум продолжается и сегодня, поэтому рынок наводнен новыми активами, которые выпускаются практически каждый день. Стоимость биткоина находится на рекордно высоких отметках, это приводит к тому, что инвесторы переходят на альтернативные монеты. Которые иначе именуются альткоинами.

Интерес к дешевым цифровым активам вовсе не означает отсутствие денег на покупку. Рассмотреть подобные токены стоит по следующим причинам:

они могут стать входным билетом в мир криптовалют — достаточно вложить даже тысячу рублей, чтобы приобщиться к миру крипты и купить свои первые монеты;

спекуляции — недорогие активы обладают высокой волатильностью, это означает, что за один день стоимость может удвоится и принести серьезную прибыль;

долгосрочные инвестиции — многие монеты обладают реальным потенциалом, остается набраться терпения и подождать несколько лет, это позволит получить доходность в несколько тысяч процентов;

участие в жизни криптовалютных проектов — криптовалюты дают право на голосование и определение будущего конкретной платформы, часто инвесторы не только считают доход, но и совершают реальные действия по оптимизации работы сети, что в конечном итоге положительно сказывается и на цене монеты.

Справедливости ради стоит отметить, что недорогие виртуальные валюты являются высокорисковыми инвестициями. Потерять все средства можно за один час, если проект окажется фальшивкой. Однако существуют способы распознавания мошенников, об этом мы поговорим далее.

Итак, крипта с невысокой рыночной ценой подойдет для всех — школьников, студентов, трейдеров, инвесторов, экономически грамотных людей и даже для пенсионеров, которые делают первые шаги к познанию блокчейн-технологий.

Как не потерять деньги или проверка на честность

Новички всегда желают купить криптовалюту за рубли дешево. Важно осознавать, что цена — не единственный критерий для выбора криптовалюты. На стоимость чаще ориентируются новобранцы, тогда как профи оценивают многие параметры в совокупности:

история появления монеты;

алгоритм работы блокчейна;

состав команды разработчиков;

реальная рыночная стоимость активов;

наличие преданного сообщества энтузиастов (комьюнити).

Минимальное требование для новичков — усвоение правила рыночной капитализации. Общее число конкретных монет стоит умножить на текущую стоимость. Если капитализация большая, то проект уже однозначно окреп и встал на ноги. Также капитализация позволяет оценить перспективы роста. Если создатели выпустили несколько триллионов токенов, то цена никогда не достигнет одного доллара. Поскольку такая сумма будет конкурировать с бюджетами серьезных стран, чего в принципе не может быть.

Обычно монеты с огромной эмиссией движутся в строго заданных диапазонах. Другое дело — наличие механизма сжигания. Это означает следующее — создатели проекта заложили определенный алгоритм, который помогает уничтожать монеты. В финансовом плане никто ничего не теряет. Наоборот, оставшиеся монеты сильно подорожают в ближайшей перспективе. Иначе это называется дефляционным механизмом.

Итак, для покупки недорогих монет новичок самостоятельно может оценить следующие моменты: эмиссия не должна быть гигантской, очень желательно наличие механизма сжигания токенов, сильное комьюнити. Начинающий инвестор с небольшой суммой может совершить удачную сделку, если положится на эти простые правила. Будет лучше, если выбранный проект обладает реальной пользой для человечества. Например, он помогает изучать языки, доставлять посылки, запускать приложения или создавать виртуальную среду для геймеров.

Где купить криптовалюту дешевле

Приобретается самая дешевая криптовалюта в рублях всего за несколько кликов. Есть два основных места для покупки:

централизованные биржи;

децентрализованные биржи и обменники.

Первые обладают системой защиты пользователей и проводят листинги только проверенных монет. DeFi-проекты обладают высокой децентрализацией, самые «хайповые» и «выстреливающие» проекты появляются именно там. На децентрализованной бирже можно купить монеты еще дешевле, а также заработать больше. Но можно и все потерять, ответственность за это не понесет никто.

Рассмотрим платформы, которые поддерживают рубль в качестве платежного средства и считаются оптимальными для покупки недорогих монет. Номером один окажется Бинанс, что вполне ожидаемо. Новичкам биржа даст следующие преимущества:

международный проект, работающий с 2017 года, является лидером среди всех криптобирж;

обязательная верификация личности и проверка монет перед листингом;

широкий перечень токенов, есть как самые популярные, так и абсолютно новые;

поддержка фиатных валют и покупка криптомонет при помощи банковской карты;

всегда доступные рынки — спотовый, рынок деривативов, NFT, P2P, торговля на заемные средства;

низкая комиссия и высокая пропускная способность — биржа способна обрабатывать 1,4 млдр транзакций в секунду, что исключает наличие ошибок в работе;

минимальная сумма ордера — 10 долларов, для покупки недорогих монет вам понадобиться меньше тысячи рублей.

Неплохим вариантом для начинающих окажется и биржа Currency.com. Вот ее отличительные черты:

безопасна для пользователей из СНГ, поскольку зарегистрирована в Республике Беларусь;

большое количество пользователей, что означает высокую ликвидность;

доступно несколько тысяч монет, а также токенизированные акции и токенизированное сырье;

соблюдение KYC и AML, высокая степень защиты данных;

торговые пары с рублем, поддержка российской фиатной валюты;

удобный торговый терминал с высокой функциональностью;

высокий левередж до х500.

Также россияне часто выбирают биржу KuCoin. Причин для этого несколько:

простая регистрация;

отсутствие обязательной верификации личности;

работать можно абсолютно анонимно;

нет санкций против жителей определенных государств;

удобная P2P-платформа для покупки криптомонет.

Начинающим крипто инвесторам стоит использовать только крупные децентрализованные биржи. Это позволит сохранить средства и купить надежные монеты, которые можно хранить долгосрочно даже на биржевом кошельке. Теперь вы знаете где дешевле купить криптовалюту за рубли.

ТОП-5 самых дешевых монет

Ранее в статье отмечалось, что наиболее дешевые монеты продаются на децентрализованных биржах. Порой там за несколько долларов можно приобрести миллионы монет. Но подобные инвестиции связаны с невероятными рисками. Поэтому пользователям будут рекомендованы проверенные дешевые монеты, прошедшие листинг Бинанс.

Итак, самая дешевая криптовалюта на сегодня в рублях:

BTTC — BitTorrent Chain, обновленный вспомогательный проект, запущенный в сети TRON. Самая дешевая монета на бирже Бинанс, которая появилась совсем недавно. Актуальная цена — шесть тысячных копейки за одну монету. На 10 долларов можно приобрести практически 10 миллионов монет. SHIB — токен Shiba Inu уже полюбился многим инвесторам. Сначала SHIB считался очередной монетой-мемом, однако затем создатели собрали преданное комьюнити с целой армией фанатов. От абсолютно бесполезной монеты SHIB эволюционировал до целой экосистемы с собственной децентрализованной биржей. Также токены SHIB регулярно сжигаются, поэтому 14-кратный рост, который наблюдался в 2022 году, окажется явно не последним ралли SHIB. XEC — eCash является форком биткоина. Создан как платежное средство нового поколения. Максимальное предложение — 21 триллион монет, поэтому цена в 1 доллар окажется явно недостижимой целью. Монета подойдет для дейтрейдеров, всплески волатильности внутри дня позволят неплохо заработать. Эта монета стоит немного дороже — один токен стоит две десятых отечественной копейки. LUNC — Terra Classic, проект, который был спасен от краха. Статус монеты остается непонятным, также Бинанс предупреждает о высоких рисках при открытии торговой пары на споте. Однако инструмент может оказаться феноменальным, поскольку многие еще помнят успех токена LUNA. За десять долларов можно купить примерно 100000 монет LUNC. WIN — монета WINK может считаться самой дорогой в текущем рейтинге. Поскольку актуальная стоимость равна одной российской копейке. WINK — это связующее звено между блокчейном TRON и различными организациями. Также токен WIN используется для ставок на известной игровой платформе. Проект имеет реальное применение, а значит его цена однозначно вырастет уже в ближайшее время.

Дешевые монеты — плюсы и минусы

Любой может купить миллионы монет благодаря вышеупомянутым недорогим токенам. Этот класс может принести невероятный доход. Инвестиции в такие проекты привлекают не только доступностью. Многие цифровые платформы непрерывно развиваются, предлагая людям реальные решения. Это означает, что дешевые криптовалюты будут дорожать.

Для таких активов можно выделить следующие преимущества:

монеты с недорогой ценой невероятно волатильны, их цена может расти очень быстро;

покупка токенов на ранней стадии может принести огромную прибыль;

подобные сделки помогают диверсифицировать портфель, основу которого должны составлять классические криптомонеты из списка ТОП-100;

среди дешевых проектов есть молодые бриллианты, которые станут в будущем аналогами Apple и Google в мире криптомонет.

Пользователи блокчейна столкнутся и с недостатками:

огромная капитализация — цена не будет расти выше, спасет ситуацию лишь сжигание монет;

есть шансы не только на быстрой рост, но и на мгновенное падение к нулевой отметке;

часто у начинающих проектов нет хорошей истории, что позволило бы оценить репутацию в виртуальном мире и принять решение о приобретении;

низкая ликвидность — в биржевом стакане мало ордеров на совершение сделок с такими активами, что означает длительное исполнение ордеров;

такие криптовалютные стартапы часто оказываются скамом (в переводе с англ. scum — обман).

Как на этом заработать

Сперва начинающему трейдеру покажется, что на графике много «прострелов» и заработок окажется легким. Однако это в корне неверно. На практике «прострелы» случаются не так часто, а зарабатывать на этом на регулярной основе невозможно. Но определенный заработок получить можно, если использовать простые и понятные рекомендации.

Опытные трейдеры и инвесторы не тратят все деньги на покупку одного актива. Часть средств они хранят стейблкоинах, это позволяет докупить монеты, если их цена резко упадет. Капитал, который уже хранится в виде криптовалюты или стейблкоинов можно использовать для ловли подобных «прострелов». Ордера на продажу криптовалюты можно выставить гораздо выше рыночного курса, а ордера на покупку — сильно ниже.

Изначально стоит проверить биржевые стаканы на наличие крупных ордеров, которые могут быть не исполнены. Рынок не поглотит их, что не позволит вам заработать. Подобная стратегия не терпит спешки, стоит учесть, что иногда потребуется длительное ожидание.

При торговле на парах со стейблкоинами стоит отказаться от USDT в пользу менее популярных аналогов. На других парах объем торговли меньше, это означает что трейдер может поймать аномальное движение вниз. Стоит учесть лишь правила биржи, многие крипто брокеры стали ограничивать возможность расстановки ордеров по слишком низкой или слишком высокой цене. Обозначенная стратегия поможет заработать на крупных рыночных движениях, дешевые валюты еще более волатильны, поэтому хороший заработок гарантирован.

Итоги

Купить дешевую криптовалюту за рубли — еще полдела. Криптовалюты — это рискованные инвестиции, подразумевающие высокую отдачу при разумном подходе. Если найти правильный проект, то можно неплохо заработать. Одних знаний недостаточно, понадобиться торговый опыт, благоприятная рыночная обстановка и даже элемент случайности.

Стоит помнить, что дешевые криптовалюты (как и другие) практически не регулируются в нашей стране. Местные регуляторы не предоставляют защиту, поэтому риск-менеджмент стоит осуществлять самостоятельно. Инвестируйте только ту сумму, которую вы можете потерять без ущерба для бюджета своей семьи.

Автор: Кассина Софья, эксперт в финансах и редактор информационного портала https://profunds.ru/