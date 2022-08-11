На Украине озвучили новое условие для возобновления переговоров с Россией

На Украине назвали новое условие для возобновления переговоров с Россией.

Как заявил глава Минобороны «незалежной» Алексей Резников, возобновление переговоров между делегациями Киева и Москвы возможно только в том случае, если за столом будут сидеть партнёры Украины, передаёт Общественная служба новостей со ссылкой на местные СМИ.

«Я хочу вам сказать, что шанс для переговоров с россиянами возможен, только если за столом сидят наши партнеры. Потому что разговаривать с россиянами и получить «Минск-3» нет никакого смысла», – подчеркнул он.

В ходе беседы с журналистами Резников также пообещал, что полученное Украиной западное вооружение не будет использоваться для обстрела территории РФ.

Как ранее писал «Эксперт», пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал условие для встречи президентов РФ и Украины. По его мнению, это невозможна без проведения переговорщиками «домашней работы».

«Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров, в этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. Специальная военная операция продолжается – продолжается до выполнения поставленных целей», – подчеркнул представитель Кремля.

При этом он считает, что в данный момент необходимых предпосылок для встречи на высшем уровне между Москвой и Киевом нет.