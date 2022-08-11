Названы сценарии развития российской экономики под санкциями

Все сценарии развития экономики России подразумевают дальнейшее существование санкционного давления. Речь идёт о периоде в 10-15 лет.

Как передаёт сайт телеканала «360», об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По мнению экспертов, сейчас существует три варианты развития экономики России под санкциями. Первый – это автократия. При таком варианте наша страна может всё производить сама за счёт сокращения технологического уровня выпускаемой продукции и снижения уровня жизни. Вероятность такого развития событий составляет 10-15%.

Второй сценарий – институциональная инерция, когда есть стабильность над развитием. Власти в таком случае признают, что уровень нестабильности настолько высок, что осуществить целостную «политику развития» фактически невозможно.

При этом в Центе оценивают вероятность такого развития событий в 45%. Результатом может стать затяжная стагнация, отставание в технологических сферах, снижение уровня и качества жизни.

Наконец, третий путь – это борьба за рост. Предполагается, что в рамках такого сценария будут применены усилия, направленные на модернизацию отечественной экономики в новых условиях. При таком сценарии возможен будет выход на доступные рынки – его вероятность составляет 40%.

Как ранее писал «Эксперт», аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало обновлённый доклад с прогнозами по темпам роста российской экономики до 2024 года.

Авторы доклада, которые представляют анализ по возможным последствиям введенных против России санкций, ожидают, что деловая активность в 2022 году снизится на 7-9%, а для преодоления этого спада потребуется довольно много времени.

Отмечается, что ограничения на импорт снизят среднюю производительность труда, поскольку инвестиции, в основном, будут направлены на замену аналогами применяемых ранее технологий.

«Существуют риски оверкомплаенса со стороны глобальных поставщиков, формально не ограниченных санкциями. Все это снизит потенциальные темпы экономического роста относительно предыдущих оценок на уровне 1,5-2% в год до диапазона 0,0–1,0% на среднесрочном горизонте», – говорится в материале АКРА.

