Нефтяной просчет: почему санкции против России не сработали

В сегодняшнем обзоре автор агентства Bloomberg Хавьер Блас заметил: Россия очевидно одерживает победу на газовом и нефтяном рынке. Это, в свою очередь, дает стране возможность нивелировать эффект от санкций Запада. По словам обозревателя, добыча нефти к концу июля в РФ практически полностью вернулась к показателям, которые фиксировали до 23 февраля 2022 года, достигнув 10,8 млн баррелей в сутки.

При этом повсеместно растут цены на данный вид сырья. В апреле дисконт на сорт Urals составлял в среднем около 35 долларов, то теперь — 20-25 долларов. Кроме того, восстановить показатели добычи и уровень цен удалось за счет переориентации с европейского на другие рынки, например, в Азию. В итоге РФ практически ничего не потеряла в доходах от сокращения поставок в Европу.

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Доходы европейцев продолжат падение из-за отказа от российской нефти

В тоже время для ЕС и Великобританию потеря российского экспорта может иметь тяжелые экономические последствия. В частности, считает Хавьер Блас, из-за резкого скачка стоимости газа, государствам ЕС, возможно, придется ограничить потребление данного вида топлива.

«Сочетание холодной погоды, скачкообразного роста спроса на электричество и инфляции к концу этого года может подорвать поддержку Украины Западом. Европейские политики, которые гнались за одобрением на международной арене, демонстрируя поддержку Киеву, возможно, не проявят столь яростного стремления финансировать меры, направленные на предотвращение дефицита энергии», — резюмировал он.

Российские эксперты полагают, что такая оценка западного аналитика более чем оправданна. Эксперт Финансового университета, при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович напомнил, что несмотря на то, что сам Хавьер Блас «поддался антироссийской истерике и перешел из комментаторов в пропагандисты», его оценки относительно будущего Европы вполне справедливы.

«Например, он выступает сторонником того, чтобы ЕС ввел эмбарго не только на нефть, но и на газ, так как текущая ситуация с газом не может долго поддерживаться европейскими властями, и им все равно придется сделать выбор. То есть, он признает, что ситуация для Европы действительно сложная, не преуменьшает риски, как все остальные, а призывает: давайте бороться», — сказал он.

При этом Станислав Митрахович обратил внимание, что цифры, приведенные Бласом совпадают с теми, что озвучиваются в России от внутренних источников. «Я напомню, что у нас с марта Центральное диспетчерское управление ТЭК не анонсирует официальные цифры. Но то, что “утекает“ в СМИ, близко к информации Bloomberg», — рассказал «Эксперту» Станислав Митрахович.

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Эксперт заметил, что доходы России от поставок нефти остаются высокими несмотря на дисконт. С условием введения эмбарго ситуация, конечно, может несколько измениться. Однако здесь все будет зависеть исключительно от РФ: от выстраивания логистики, переориентации на другие рынки, договоренности с покупателями, а также от того, сколько нефти страна сможет продавать в теневом режиме. По оценке Станислава Митраховича, «смеси» с российским сырьем, скорее всего, продолжат поступать на рынки Европы. В частности, к «операциям по смешиванию» могут подключиться ближневосточные страны и Турция.

«Что касается самой Европы, тут нужно определиться с понятием “трудно пройти отопительный сезон”. Что значит “трудно”? В том смысле, что они европейцы сметут правительства? Пока мы этого не видим. Что все замерзнут? Такого не будет. Что снизится уровень жизни? Да, пожалуй, так и есть. И то, что идет деиндустриализация ЕС, снижение способностей производителей из-за высоких цен на топливо — тоже верно. И в итоге же Европа просто отдает на мировых рынках места другим странам», — заключил он.

Санкции оказались безрезультатными и бессмысленными

Нефтяные перспективы у России, действительно, неплохие, констатировал ведущий аналитик фонда Национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. РФ, похоже, вышла на объемы экспорта и добычи, которые были до 24 февраля, то есть — в досанкционный период.

«А стоимость нефти с того периода выросла, получается, что мы и продаем много нефти, и зарабатываем на ней хорошо. Да, Россия экспортирует со скидкой, но на доходы это не повлияло. Сейчас ситуация, можно сказать, лучше, чем была весной», — отметил он в комментарии «Эксперту».

Игорь Юшков напомнил, что РФ смогла переориентировать даже поставки мазута, который в большом количестве поставлялся на американский рынок: огромные объемы забрали ближневосточные производители нефти. «У них много электростанций, которые работают на нефти или мазуте. Они свои объемы сырья высвобождают, отправляют их на мировой рынок по высоким ценам. И покупают наш мазут со скидкой. Всем все удобно», — заявил эксперт.

В свою очередь США и Европа платят все больше. Ограничения импорта из РФ привели к усугублению дефицита на мировом рынке, спровоцировали скачок цен. Но в итоге смысл результат при помощи санкций так и не достигнут. «Смысл был в том, чтобы лишить Россию заработка, это сделать не получилось. Да, у нас есть проблема с курсовой разницей. Но в долларовом выражении мы зарабатываем столько же, сколько и раньше», — заключил Игорь Юшков.

Если исходить из тезисов, опубликованных сегодня агентством Bloomberg, то данный факт, похоже, стал очевидным уже даже для достаточно радикально настроенных с санкционной точки зрения западных кругов. При этом однозначного ответа на вопрос, что делать c Россией дальше, у «ястребов санкций» нет.