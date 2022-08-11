Никита Михалков заявил, что СБУ занимается продажей органов своих солдат Западу

В СМИ регулярно появляется информация, что власти Украины ведут себя бесчеловечно по отношению к своим же гражданам.

Теперь всё чаще стали звучать предположения, что СБУ наживается на своих павших бойцах. В частности, известный российский режиссер Никита Михалков заявил, что органы солдат ВСУ продают на чёрном рынке, а деньги от этого уходят в Израиль и Западу в карман, передаёт «Царьград» со ссылкой на новый выпуск программы «Бесогон ТВ».

По словам Михалкова, органы погибших и раненых украинских солдат переправляют в израильские, немецкие и канадские клиники трансплантологии. Согласно подсчётам режиссера, таким образом за счёт «незалежной» уже было заработано примерно 2 млрд долл.

Кроме того, Михалков поведал о рассказе сотрудника СБУ, который раскрыл схему работы «чёрного» рынка органов на Украине. По словам народного актера РФ, сотрудник украинских спецслужб зарабатывал по 170 долл. с каждого умершего бойца, у которого извлекали внутренности.

При этом в основном трупы бойцов отвозили в специальные медицинские учреждения в Северодонецке и Краматорске, где из тел доставали органы. Затем, останки погибших доставляли на грузовиках в направлении Артёмовска, где заранее вырывались могилы для тел.

Также сотрудник СБУ рассказал, что с начала 2022 года с ними начала работать трансплантолог из Нидерландов, которая действовала «жёстко и быстро» и вынуждала других участников схемы извлекать органы без разрешения раненых солдат.