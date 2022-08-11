Объем интернет-торговли в России вырос в полтора раза

По данным крупных ретейлеров, объем электронной торговли в РФ за первые шесть месяцев 2022 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, достигнув 2,2 трлн рублей.

«Общий объем интернет-торговли в первом полугодии 2022 года составил 2,3 трлн рублей (рост на 43% год к году) — столько потратили россияне на российских и зарубежных онлайн-площадках. Из этой суммы на внутренний рынок приходится 2,2 трлн, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — цитирует ТАСС сообщение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Уточняется, что объем трансграничной торговли в первом полугодии 2022-го составил 103 млрд рублей — на 27% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж выросла на треть, составив 11,2% (год назад показатель был на уровне 8,8%).

Лидеры среди наиболее востребованных товаров — электроника и бытовая техника. Доля этой категории в общем объеме онлайн-торговли составляет 22%. Затем идут мебель и товары для дома (17,7%), одежда и обувь (13,9%). В пятерку самых популярных товаров входят и продукты питания с 13,5%, а также товары для красоты и здоровья (7,5%).

На перечисленные пять категорий в первом полугодии 2022-го пришлось 75% всех онлайн-покупок.

Десятка самых активных по интернет-торговле регионов осталась неизменной: на столицу приходится 20,4% общего объема покупок, на Московскую область — 10,7%, на Санкт-Петербург — 7,3%. Далее следуют Краснодарский край (4,4%), Свердловская область (2,6%), Ростовская область (2,5%), Красноярский край (2,1%), Нижегородская и Самарская области (2,1% и 2% соответственно), а также Татарстан (1,9%). Топ-10 регионов обеспечивают на данный момент свыше половины (56%) российского рынка электронной торговли.

«Мы видим, что покупательская способность в онлайн-канале не только сохранилась, но даже выросла. И хотя во втором квартале рост объемов продаж был не таким интенсивным, как в первом, тем не менее каждый месяц этого периода почти на 40% превышал показатели 2021 года, а это довольно внушительный прирост. Очевидное объяснение этих фактов — ускоренный рост потребительского спроса на фоне нестабильной ситуации в офлайн-ретейле (сокращение ассортимента, уход иностранных брендов) и достаточное количество товарных предложений в онлайне: наличие товаров привычных марок, приход новых брендов, производителей и импортеров», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.

В ассоциацию входят более 80 компаний — ведущие маркетплейсы, интернет-магазины и омниканальные компании, формирующие более 70% объема рынка интернет-торговли в РФ. В частности, это Ozon, Wildberries, «Ситилинк», «М.видео», Avito, Lamoda, «Утконос онлайн», а также «Перекресток впрок», «Яндекс маркет», «Сбермаркет» и «Детский мир».

Ранее «Эксперт» писал о том, что Wildberries, «Яндекс Маркет» и Ozon начали внедрять единую систему по борьбе с контрафактом.