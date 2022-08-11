Петербургские ученые обнаружили новый штамм коронавируса

В России выявлено шесть случаев заболевания вариантом коронавируса «дельтакрон», который представляет собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон»

«По состоянию на 10 августа в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве», — цитирует «Интерфакс» сообщение Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, оснований полагать, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания или обладает большей способностью передаваться от человека к человеку, в настоящий момент нет. Пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант инфекции, перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация не потребовалась ни одному из них.

Как пишет РБК, новый вариант COVID-19, который пока не был замечен в других странах, выявлен при исследованиях в Петербурге.

По словам американского ученого-генетика Дмитрия Прусса, опасность «российского дельтакрона» еще предстоит изучить. В беседе с агентством специалист отметил, что, вирусы, сочетающие в себе фрагменты геномов «омикрона» и «дельты», являются большой редкостью, поскольку штамм «дельта» практически исчез. «Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — рассказал Прусс.

Может ли новый штамм вытеснить другие разновидности коронавируса, пока неясно, добавил ученый. Неизвестно также, способен ли он спровоцировать тяжелое течение болезни. «У исходной "дельты" есть способность поражать легкие, которая ослабла у "омикрона", но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов», — заявил генетик.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что сейчас говорить о каких-либо свойствах «дельтакрона» еще сложно. «Новые варианты должны быть предметом тщательного изучения специалистов. Данные сведения о химере SARS CoV-2 получены на весьма ограниченной выборке, о свойствах рекомбинантов пока судить рано», — сказал Аграновский. Он пояснил, что появление подобных гибридов вполне возможно при высокой доле зараженного населения.

В Роспотребнадзоре указали на то, что гибридный вариант коронавируса относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в данный момент не оказывает заметного воздействия на ситуацию ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Обстановка в двух мегаполисах в целом отражает общую картину по всей стране и характеризуется активным распространением подвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе, напомнили в ведомстве.